ФИФА может забанить Англию из-за реформ в Кубке Англии

ФИФА может отстранить сборную Англии от участия в чемпионате мира 2026.
Дело в скандале, связанном с реформами в Кубке Англии. Клубы низших лиг возмутились решением об отмене переигровок матчей.
ФИФА считает, что на решение в исключении традиционного правила повлияли власти Великобритании. Если их участие подтвердится, Англия может получить бан на участие в следующем мировом соревновании.
Вы наверное не поняли о чём здесь говориться.
Могу немного просветить.
Федерация футбола Англии это член ФИФА и подчиняется всем сводам правил и регламентам данной ассоциации.
Да кстати ФИФА это главный руковолящий орган в футболе!!!
Так вот по правилам ФИФА государство не может влезать в работу национальных ассоциаций и оказывать на давление. В случаях установленных фактов ФИФА может наложить санкции на федерации футбола.
В данном случае конкретно сказано, что у ФИФА есть информация, что было давления государства на изменения регламента кубка и если это будет доказано, то будут санкции вплоть до отстранения от ЧМ 2026.
P.S. Но если честно, слабо вериться в бан на ЧМ 2026 Англии. Если даже и докажут, то всё равно только пальчиком погрозят.
Вы наверное не поняли о чём здесь говориться.
Могу немного просветить.
Федерация футбола Англии это член ФИФА и подчиняется всем сводам правил и регламентам данной ассоциации.
Да кстати ФИФА это главный руковолящий орган в футболе!!!
Так вот по правилам ФИФА государство не может влезать в работу национальных ассоциаций и оказывать на давление. В случаях установленных фактов ФИФА может наложить санкции на федерации футбола.
В данном случае конкретно сказано, что у ФИФА есть информация, что было давления государства на изменения регламента кубка и если это будет доказано, то будут санкции вплоть до отстранения от ЧМ 2026.
P.S. Но если честно, слабо вериться в бан на ЧМ 2026 Англии. Если даже и докажут, то всё равно только пальчиком погрозят.
П.с. Как же драматизируют большие клубы на счёт количества игр. Но хотелки по деньгам на трансферы и зп непропорциональны ни разу. +-50 игр в год, половина дома, в еврокубках не все далеко идут, на сборные не отпускают своих звёзд.
П.с. Как же драматизируют большие клубы на счёт количества игр. Но хотелки по деньгам на трансферы и зп непропорциональны ни разу. +-50 игр в год, половина дома, в еврокубках не все далеко идут, на сборные не отпускают своих звёзд.