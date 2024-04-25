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ФИФА может забанить Англию из-за реформ в Кубке Англии

вчера, 16:41

ФИФА может отстранить сборную Англии от участия в чемпионате мира 2026.

Дело в скандале, связанном с реформами в Кубке Англии. Клубы низших лиг возмутились решением об отмене переигровок матчей.

ФИФА считает, что на решение в исключении традиционного правила повлияли власти Великобритании. Если их участие подтвердится, Англия может получить бан на участие в следующем мировом соревновании.

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:02
не, Англию банить нельзя ! )
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:37
Если большие клубы надавили через правительство и законы, то все понятно. Так бы сама ассоциация легко могла упразднить всё согласовав со всеми.
П.с. Как же драматизируют большие клубы на счёт количества игр. Но хотелки по деньгам на трансферы и зп непропорциональны ни разу. +-50 игр в год, половина дома, в еврокубках не все далеко идут, на сборные не отпускают своих звёзд.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 18:37
ФИФА на это способна.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:28
Так они и не лезут в регламенты внутренних турниров или вы где то это увидели, то подскажите где и в каком месте?
Вы наверное не поняли о чём здесь говориться.
Могу немного просветить.
Федерация футбола Англии это член ФИФА и подчиняется всем сводам правил и регламентам данной ассоциации.
Да кстати ФИФА это главный руковолящий орган в футболе!!!
Так вот по правилам ФИФА государство не может влезать в работу национальных ассоциаций и оказывать на давление. В случаях установленных фактов ФИФА может наложить санкции на федерации футбола.
В данном случае конкретно сказано, что у ФИФА есть информация, что было давления государства на изменения регламента кубка и если это будет доказано, то будут санкции вплоть до отстранения от ЧМ 2026.

P.S. Но если честно, слабо вериться в бан на ЧМ 2026 Англии. Если даже и докажут, то всё равно только пальчиком погрозят.
nsub667vehnc
nsub667vehnc
вчера в 17:10
С трудом в это верится.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:55
Блин я прям смотрю и вижу как они банят Англию))) Ну это же бред
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:50
Ой да ладно вам.....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:48
какое дело фифа до внутренних английских турниров?
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