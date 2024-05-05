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«Барселона» нашла возможную замену Левандовскому

вчера, 10:37

«Барселона» ищет замену нападающему Роберту Левандовскому.

Сообщается об интересе каталонцев к игроку «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. «Блаугранас» хотят продать поляка, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, а в уругвайце они видят подходящую замену.

По слухам, «сине-гранатовые» также претендуют на хавбека «Арсенала».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:10
Если обменяют, то возможно. Есть Араухо, Кунде, Бальде, Де Йонг, Гави. Но Нуньес далеко не Роберт, иначе забрать его было бы невозможно.
Вообще Ливерпулю нужно усиление и обменять вполне было бы реально. Все равно Клопп иногда ставил Гакпо вместо Нуньеса или Жоту.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
Бабки где брать? Какого-нибудь Лукаку можно будет, а Дарвина так просто не отпустят
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