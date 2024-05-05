«Барселона» нашла возможную замену Левандовскому

«Барселона» ищет замену нападающему Роберту Левандовскому.
Сообщается об интересе каталонцев к игроку «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. «Блаугранас» хотят продать поляка, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, а в уругвайце они видят подходящую замену.
По слухам, «сине-гранатовые» также претендуют на хавбека «Арсенала».
Вообще Ливерпулю нужно усиление и обменять вполне было бы реально. Все равно Клопп иногда ставил Гакпо вместо Нуньеса или Жоту.
Вообще Ливерпулю нужно усиление и обменять вполне было бы реально. Все равно Клопп иногда ставил Гакпо вместо Нуньеса или Жоту.