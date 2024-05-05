«Барселона» нашла возможную замену Левандовскому

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вчера, 10:37

«Барселона» ищет замену нападающему .

Сообщается об интересе каталонцев к игроку «Ливерпуля» . «Блаугранас» хотят продать поляка, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, а в уругвайце они видят подходящую замену.

По слухам, «сине-гранатовые» также претендуют на хавбека «Арсенала».