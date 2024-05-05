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Сон проводит юбилейный матч в АПЛ

вчера, 19:10
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий Хын-Мин Сон вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля».

Пресс-служба «шпор» сообщает, что эта игра стала для корейца трёхсотой в рамках АПЛ.

Сон проводит юбилейный матч в АПЛ

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:41
То есть, если ты не набираешь очки, то тебя могут наказать с формулировкой "флуд для набора очков".
Где логика?
Извините, но я отказываюсь это понимать.
Наверное поэтому у меня в последнее время пропадает интерес к сайту, уже и писать ничего не хочется.
Наверное пусть пишут те кто реально это делает только ради набора очков.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:25
Здравствуйте.

Для участвующих в конкурсе прогнозов правило запрета флуда для очков в конкурсе прогнозов распрострется на все комментарии, даже если они опубликовано через приличное время после публикации новости или статьи.

Про комментарии из трёх слов - иногда они могут не считаться нарушением этого правила, но только если достаточно уникальны по содержанию, хотя бы именами футболистов и/или названиями команд, чего в том комментарии не было.
mnpcn2udqvye
mnpcn2udqvye
вчера в 19:14
Надо же прижился он там.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:14
только вот радости думаю этот матч не принесет
Гость
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