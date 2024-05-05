Сон проводит юбилейный матч в АПЛ

Нападающий Хын-Мин Сон вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля».
Пресс-служба «шпор» сообщает, что эта игра стала для корейца трёхсотой в рамках АПЛ.
Нападающий Хын-Мин Сон вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля».
Пресс-служба «шпор» сообщает, что эта игра стала для корейца трёхсотой в рамках АПЛ.
Где логика?
Извините, но я отказываюсь это понимать.
Наверное поэтому у меня в последнее время пропадает интерес к сайту, уже и писать ничего не хочется.
Наверное пусть пишут те кто реально это делает только ради набора очков.
Где логика?
Извините, но я отказываюсь это понимать.
Наверное поэтому у меня в последнее время пропадает интерес к сайту, уже и писать ничего не хочется.
Наверное пусть пишут те кто реально это делает только ради набора очков.
Для участвующих в конкурсе прогнозов правило запрета флуда для очков в конкурсе прогнозов распрострется на все комментарии, даже если они опубликовано через приличное время после публикации новости или статьи.
Про комментарии из трёх слов - иногда они могут не считаться нарушением этого правила, но только если достаточно уникальны по содержанию, хотя бы именами футболистов и/или названиями команд, чего в том комментарии не было.
Для участвующих в конкурсе прогнозов правило запрета флуда для очков в конкурсе прогнозов распрострется на все комментарии, даже если они опубликовано через приличное время после публикации новости или статьи.
Про комментарии из трёх слов - иногда они могут не считаться нарушением этого правила, но только если достаточно уникальны по содержанию, хотя бы именами футболистов и/или названиями команд, чего в том комментарии не было.