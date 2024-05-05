Месси впервые в карьере отдал пять голевых передач в одном матче

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Рэд Буллз» в матче МЛС (6:2).
Нападающий команды хозяев Лионель Месси отметился в этой игре голом. Помимо этого, аргентинец впервые в карьере отдал 5 голевых передач в одном поединке.
Месси стал первым игроком в истории МЛС с таким показателем.
Прочитал где-то новость что у Интер Маями бюджет вырос в два с половиной раза и до конца сезона ожидают полнятся до 200 млн. По европейским меркам это смешно, но учитывая что клубу всего ничего и до этого годовой бюджет был 60 млн, то они пригласив Месси, Суареса, Альбу, Бускетса сделали абсолютно правильно. Кроме этого делают большой вклад в развитии футбола в Америке.
Насчёт того что парни на старость своих лет играют в свое удовольствие, без давления СМИ, без давления фанатов и рекламадателей... можно просто промолчать.
Только не понятно тех кто заливаются грязью.
Прочитал где-то новость что у Интер Маями бюджет вырос в два с половиной раза и до конца сезона ожидают полнятся до 200 млн. По европейским меркам это смешно, но учитывая что клубу всего ничего и до этого годовой бюджет был 60 млн, то они пригласив Месси, Суареса, Альбу, Бускетса сделали абсолютно правильно. Кроме этого делают большой вклад в развитии футбола в Америке.
Насчёт того что парни на старость своих лет играют в свое удовольствие, без давления СМИ, без давления фанатов и рекламадателей... можно просто промолчать.
Только не понятно тех кто заливаются грязью.