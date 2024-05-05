Месси впервые в карьере отдал пять голевых передач в одном матче

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вчера, 09:59

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Рэд Буллз» в матче МЛС (6:2).

Нападающий команды хозяев отметился в этой игре голом. Помимо этого, аргентинец впервые в карьере отдал 5 голевых передач в одном поединке.