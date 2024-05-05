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Месси впервые в карьере отдал пять голевых передач в одном матче

вчера, 09:59

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Рэд Буллз» в матче МЛС (6:2).

Нападающий команды хозяев Лионель Месси отметился в этой игре голом. Помимо этого, аргентинец впервые в карьере отдал 5 голевых передач в одном поединке.

Месси стал первым игроком в истории МЛС с таким показателем.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:15
Месси единственный футболист в мире, у которого есть пента-трики из голов и ассистов.. Поразительная универсальность Величайшего!.. 👏👍
Amiralla
Amiralla
вчера в 17:38
Месси, нет слов, великий одним словом. Никто тебя не догонит...
Capral
Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 16:46
Не знаю, не уверен, что играй они вместе, в одной команде, они бы сыгрались на радость болельщикам. Две такие личности, в одном клубе- не всегда бывает полезным для команды... Со стороны, да, зная возможности обоих, конечно можно было бы помечтать о том, как бы они феерили вместе. Ведь, два популярных актера А.Делон и Ж-П.Бельмондо, тоже, много лет были не в дружественных отношениях, а в результате- сыграли вместе в одном фильме...)))
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
Барселона та самая, в конкуренции с Реалом, и Роналду с Месси, повысили уровень футбола так высоко, что новые звёзды современного футбола меркнут не начав гореть. Конкуренция между ними пошла только в пользу развития футбола.

Но, тем не менее, представьте что Месси распасовывает, а Роналду колотит голы.... Особенно в пике своих карьер. Это команда была бы не то что непобедимой а просто...

Желаю обоим красиво и незаметно для них же самих завершить карьеру. И чтобы быстрее появились ещё более сильные игроки.
Capral
Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 16:31
Улугбек, Дружище- ты Великий Миротворец, мечтаешь сдружить, двух, совершенно разных футболистов. Я уверен, что именно продажные журналюги и поссорили, двух гениальных футболистов, а наличие интернета- еще больше усилило эту вражду. Это уже потом, фанаты двух игроков начали непримиримую в*йну между собой. В прошлые годы, были также гениальные футболисты, любимые и обожаемые многими, но такой вражды, как между Месси и Роном- не припомню... О соперничестве Реала и Барсы известно было всем и всегда, как и о борьбе Юве и Милана. Но, как-то всё было более менее цивилизованно. А сейчас- просто пещерный век какой-то. Два гениальных футболиста, каждый по своему, но оба- разбалованы большими деньгами и славой.

Ладно, хочешь называть меня дядей- пусть так. Не в первый раз убеждаюсь, какие Воспитанные люди живут в твоём Kрае!!!!!!! Удачи тебе, Дружище!!!!!!!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Добрый день дядя Витя. Не могу я вас на ты. Возраст не позволяет.

Абсолютно согласен. Я лично никогда не говорил плохо что-либо о Роналду. Также как и вам в Месси, мне тоже в Роналду всего лишь не нравятся некоторые его черты характера. А именно говорил много раз, то что не вырос он ментально, не стал мудрее с годами. Остался 19 летним. Очень сильно реагирует на состояние своего имиджа. Поднял сам себя до космического уровня и не знает как там остаться. Неоднократно писал, что ему очень сложно будет попрощаться с большим футболом, с большим вниманием миллионов людей в мире. Говоря о завершении карьеры хотел чтобы он красиво сделал это в МЮ... Но имеем то что имеем. У каждого своя судьба. К сожалению она разная.
Он выбрал большие деньги и шейхов. Он знал куда идёт, знал что будет огромное давление как минимум со стороны фанатов. Из-за ожидания чудо в футболе. Но года берут свое, и чудо сотворить все сложнее и сложнее. Даже в Саудовской Аравии.

Месси убежал именно из под давления. Он принял правильное решение поняв что не тянет уже высокий уровень.

Мне хотелось бы чтобы они сыграли хотябы один сезон в одной команде... Не важно хоть в Африке. Но думаю этому не сбыться.
Capral
Capral
вчера в 16:11
Павел, я бы и не заикался про шварца, но поскольку, именно его команда была повержена командой Месси- я и завел эту тему...

Динамо-Сочи-3:0, желаю приятного просмотра.)))
баск
баск
вчера в 16:04
Витя, это у тебя речь идёт о тренере, а в топике- она о Месси..)))

Так, я всё.
Ты уж дальше сам как-нибудь, а у меня тут Динамо-Сочи через полчаса, не до пререканий
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:21
Легче всего ему было с Мадридским Реалом.
Capral
Capral
вчера в 15:17
Да при чем здесь Месси, вообще?! Речь идет о тренере, которого давно пора лишить лицензии тренерской. Я просто диву даюсь, какой ИДИОТ зазвал его в МЛС?! В любой стране, в любом отделе кадров, прежде, чем принять человека на работу -всегда смотрят на биографию того или иного человека, в данном случае- тренера. Ну как, можно было взять на работу тренера, который провалился в двух клубах, а последний свой клуб- просто, тупо прикончил, отправив его в 1-ю лигу!!! Мало кто знает, что, грозило столичной Герте, после вылета в 1-ю лигу... Команды, вообще могло не быть!!! Спонсоры стали отказываться от Герты, потому что в 1-й лиге, такая команда не нужна!!!

Как, обычно поступает порядочный человек в таком случае? Он выходит к людям, просит прощения и идет вместе с командой в 1-ю лигу, с целью- вернуть её обратно в вышку. шварц, ничего этого не сделал- он трусливо смылся, подальше, в США. Он, мало того ,что не тренер, так еще и не мужик...
DXTK
DXTK
вчера в 15:15, ред.
Какие тут вопросы Месси великолепен, просто монстр......и должен получить новый золотой мяч 24 года, пускай Мбаппе, Холанд, Роналду, игроки Реала подвинутся...... перед великим...........
Elliada_
Elliada_ ответ баск (раскрыть)
вчера в 15:10
    баск
    баск
    вчера в 15:05
      Capral
      Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
      вчера в 14:59, ред.
      Приветствую, Улугбек!!!
      Ты правильно сказал, присутствие знаменистей в МЛС- популяризация европейского футбола в США. И Пеле и Беккенбауэр приезжали в США по тойже программе, плюс ко всему- еще и заработать, о чем, Беккенбауэр говорил открыто. Другое дело, не надо делать из этого турнира событие- это не ЧМ и не ЧЕ. Присутствие великовозрастных звезд в МЛС, мало, чем отличается от СА. Я уверен, что, тот же, Месси- с удовольствием поехал бы в гости к Рону, но тяжелый климат СА и её географическое положениe не позволили этого сделать... Поэтому я против того, чтобы одного называли дырявым верблюдом, а другого гением. Они оба- футбольные гении.
      Indzaghi
      Indzaghi ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 14:54
      Прекрасный ответ тем , кто считает , что Месси приехал в МЛС просто отдыхать . Месси по прежнему ВЕЛИКИЙ .
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      вчера в 14:40, ред.
      Взглянул на секундочку на таблицу МЛС. Ещё недавно все говорили что Интер в первой строчке из-за того что соперники ещё не сыграли все свои матчи. Сегодня Интер все ещё на первой строчке, но у соперников максимум на одну или две игр отставание. Но отставание от лидера растет.

      Прочитал где-то новость что у Интер Маями бюджет вырос в два с половиной раза и до конца сезона ожидают полнятся до 200 млн. По европейским меркам это смешно, но учитывая что клубу всего ничего и до этого годовой бюджет был 60 млн, то они пригласив Месси, Суареса, Альбу, Бускетса сделали абсолютно правильно. Кроме этого делают большой вклад в развитии футбола в Америке.

      Насчёт того что парни на старость своих лет играют в свое удовольствие, без давления СМИ, без давления фанатов и рекламадателей... можно просто промолчать.

      Только не понятно тех кто заливаются грязью.
      Capral
      Capral
      вчера в 14:28
      Сенатов.
      Я тоже, кое-кого, попросил бы воздержаться от советов... У каждого своё мнение на этот счет. За сегодняшнюю победу- пистону Респектище!!!!!!! Но в целом, этот турнир- не заслуживает особого внимания. Не буду, лишний раз иронизировать и называть этот чемпионат его именем, всем, давно всё понятно...
      Vladimir808
      Vladimir808
      вчера в 14:20
      Гол плюс пять ассистов!!!
      Лео- это космос!!!🚀⚽️
      амурец
      амурец
      вчера в 14:17
      Ну он нашел свой чемпионат, в чемпионатах посложнее, он был нулем
      shur
      shur ответ ermak6848 (раскрыть)
      вчера в 14:08
      AgamagA_______
      AgamagA_______ ответ adekvat (раскрыть)
      вчера в 14:08
      Официально Месси самый титулованный! Он на один титул впереди.
      shur
      shur
      вчера в 14:06
      112910415
      112910415
      вчера в 14:05
      классно, что кураж его не покидает !
      adekvat
      adekvat ответ AgamagA_______ (раскрыть)
      вчера в 13:57
      Не самый, самый Дани Алвес.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 13:55
      Месси сделал пять результативных передач и забил гол. Роналду сделал 66-ой (!) хет-трик в карьере. 66 - ой (!!!). Оба заслужили только восклицательные знаки за свою блестящую игру. Прошу пользователей воздержаться от возможной критики в их адрес, язвительных замечаний ( это мы умеем и могём ), и мысленно поаплодировать выдающимся мастерам. Гроссмейстерам футбола.
      Фиш 4
      Фиш 4 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
      вчера в 13:38
      Это если вместе с липовыми наградами. А их - половина плюс минус.
      Фиш 4
      Фиш 4
      вчера в 13:36
      Ща он в лиге проктологов наштампует рекордов)))
      В фермерской не сложилось, решил еще планку опустить. Надо же как-то за Роном успевать😂
      Capral
      Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 13:16
      Да, Олег, да.... Как там- у Ивана Грозного: "Увы, мне Боярин, увы".
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 13:15
      Маэстро, Вы что со мной делаете??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я реально поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну действительно- пора принимать меры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Человек нуждается, вот и Владимир Абрамыч говорит...
      Маэстро- Вы Художник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Elliada_
      Elliada_
      вчера в 13:08
        Гость
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