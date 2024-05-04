Агент Джикии Шпинёв: «Георгий готов играть»

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Спартака» , рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Георгий — часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть.