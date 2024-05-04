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Агент Джикии Шпинёв: «Георгий готов играть»

вчера, 11:19

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Георгий — часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть.

Напомним, Джикия попустил два последних матча «Спартака».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:54
А чего им быть не в настроении....
Доигрывай себе чемп не напрягаясь...в свое удовольствие...золото не грозит....а второе место или шестое в отсутствии еврокубков одинаково...
112910415
112910415
вчера в 13:48
пусть тренер оценит !
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:32
Насколько готов Джикия и нужен ли он вообще, это уже будет решать Владимир Слишкович.
Capral
Capral
вчера в 12:30
Сейчас, особенно интересно- на какой позиции его определит новый тренер. От этого, тоже будет многое зависить, а главное, позиция на поле Джикии- покажет взгляд Сливковича, как, он представляет себе игрока и его возможности...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21
Хорошая новость для команды и болельщиков клуба.
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