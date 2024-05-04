Агент Джикии Шпинёв: «Георгий готов играть»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Георгий — часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть.
Напомним, Джикия попустил два последних матча «Спартака».
Доигрывай себе чемп не напрягаясь...в свое удовольствие...золото не грозит....а второе место или шестое в отсутствии еврокубков одинаково...
Доигрывай себе чемп не напрягаясь...в свое удовольствие...золото не грозит....а второе место или шестое в отсутствии еврокубков одинаково...