ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года

ЦСКА в гостях одержал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.
Таким образом, «армейцы» обыграли питерский клуб на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года. Тогда команды возглавляли Леонид Слуцкий и Лучано Спаллетти.
ЦСКА в гостях одержал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.
Таким образом, «армейцы» обыграли питерский клуб на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года. Тогда команды возглавляли Леонид Слуцкий и Лучано Спаллетти.
Домашнее поражение Зенита и потеря первого места.
Домашнее поражение Зенита и потеря первого места.