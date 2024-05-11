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ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года

вчера, 22:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА в гостях одержал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

Таким образом, «армейцы» обыграли питерский клуб на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года. Тогда команды возглавляли Леонид Слуцкий и Лучано Спаллетти.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 00:38
Важная победа ЦСКА в купе с победой Динамо.
Домашнее поражение Зенита и потеря первого места.
lotsman
lotsman
вчера в 23:22
С чем и поздравляю Армейцев. Правда с игры не смогли забить и в створ не били, кроме пенальти. Дурацкая ошибка Кассьерры решила исход матча.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:04
ЦСКА с победой ! Продолжать в том же духе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:01
Балтика угроза московских гостей
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:50
Кончилась серия не удачных выездов для ЦСКА. С почином ! )))
Гость
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