«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает 11 матчей подряд

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью против «Тяньцзинь Тайгер» (0:0) в матче чемпионата Китая.
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого не проигрывают уже 11 матчей подряд. Клуб идёт на 1-м месте в чемпионате Китая, набрав 27 очков.
|Тяньцзинь Тайгер0 : 0Шанхай Шэньхуа
|Матч завершен
«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью против «Тяньцзинь Тайгер» (0:0) в матче чемпионата Китая.
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого не проигрывают уже 11 матчей подряд. Клуб идёт на 1-м месте в чемпионате Китая, набрав 27 очков.