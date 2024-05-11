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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает 11 матчей подряд

вчера, 21:04
Тяньцзинь ТайгерЛоготип футбольный клуб Тяньцзинь Тайгер0 : 0Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью против «Тяньцзинь Тайгер» (0:0) в матче чемпионата Китая.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого не проигрывают уже 11 матчей подряд. Клуб идёт на 1-м месте в чемпионате Китая, набрав 27 очков.

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Интерес
Интерес
вчера в 21:09
Молодцы.Уже чемпионы Шанхая-у одних выиграли,вторых победили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:04
неплохо
Гость
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