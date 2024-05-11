«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает 11 матчей подряд

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вчера, 21:04

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью против «Тяньцзинь Тайгер» (0:0) в матче чемпионата Китая.

Таким образом, подопечные не проигрывают уже 11 матчей подряд. Клуб идёт на 1-м месте в чемпионате Китая, набрав 27 очков.