Де Брюйне вышел на 2-е место в списке лучших ассистенов в истории АПЛ

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вчера, 17:09

Полузащитник «Манчестер Сити» отметился результативной передачей в матче 37-го тура АПЛ против «Фулхэма» (4:0).

Таким образом, бельгиец вышел на 2-е место в списке лучших ассистентов в истории Английской Премьер-Лиги, догнав бывшего игрока «Арсенала» и «Челси» . Оба имеют по 111 результативных передач.

Лидером по этому показателю является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» (162).