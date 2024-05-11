Де Брюйне вышел на 2-е место в списке лучших ассистенов в истории АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметился результативной передачей в матче 37-го тура АПЛ против «Фулхэма» (4:0).
Таким образом, бельгиец вышел на 2-е место в списке лучших ассистентов в истории Английской Премьер-Лиги, догнав бывшего игрока «Арсенала» и «Челси» Сеска Фабрегаса. Оба имеют по 111 результативных передач.
Лидером по этому показателю является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз (162).
Кевин Де Брюйне — 111 голевых за 257 матчей
Сеск Фабрегас — 111 голевых за 350 матчей
Гиггза наверно не догнать. Но показатели у рыжего и так шикарные))
Кевин Де Брюйне — 111 голевых за 257 матчей
Сеск Фабрегас — 111 голевых за 350 матчей
Гиггза наверно не догнать. Но показатели у рыжего и так шикарные))