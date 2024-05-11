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Де Брюйне вышел на 2-е место в списке лучших ассистенов в истории АПЛ

вчера, 17:09
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметился результативной передачей в матче 37-го тура АПЛ против «Фулхэма» (4:0).

Таким образом, бельгиец вышел на 2-е место в списке лучших ассистентов в истории Английской Премьер-Лиги, догнав бывшего игрока «Арсенала» и «Челси» Сеска Фабрегаса. Оба имеют по 111 результативных передач.

Лидером по этому показателю является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз (162).

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Все комментарии
Hephaestus
Hephaestus ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:21
Посмотрите на разницу в матчах - 632 и 257, так что +53 с другой стороны не в пользу Гиггза. Простой факт заключается в том, что я не верю, что Кевин останется в Премьер-лиге, пока ему не исполнится 40 лет. Если он останется, плюс 53 за 8 лет для него не проблема.
не совсем
не совсем
вчера в 19:09
с времен Гиггза футбол изменился, в 90е считалось шиком оторвать кому-то ноги или ударить бутсой в лицо
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:00
Неплохо.. 👍
112910415
112910415
вчера в 18:55
отменный результат !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:37
Красивые цифры, надо догонять лидеров !
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:52
Гиггза никому не догнать
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:26
Кто такие "ассистены"?
allemz
allemz
вчера в 17:11
Надеемся, что ныне действующий игрок Сити сместит с первого места воспитанника Сити)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:10
Райан Гиггз — 164 голевых за 632 матча
Кевин Де Брюйне — 111 голевых за 257 матчей
Сеск Фабрегас — 111 голевых за 350 матчей

Гиггза наверно не догнать. Но показатели у рыжего и так шикарные))
Гость
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