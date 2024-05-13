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Okko будет транслировать Кубок Либертадорес

вчера, 16:11

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», Okko будет показывать Кубок Либертадорес в России. Онлайн-платформа приобрела права на показ турнира до 2027 года.

Трансляции начнутся 15 мая.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:05
КЛ и ЮАК великолепные зрелищные самобытные турниры.
Ривер Плейт. Бока Хуниорс. Эстудиантес. Фламенго. Палмейрас. Коринтианс. Флуминенсе. еще много много крутых легендарных клубов.
плюс еще и МЛС. болельщики Сибири и ДВ порадуют футболом))
однако все идет к тому, что окко перехватит у матч-тв все чемпионаты, кроме российского.
а что потом?
а дальше будет дороже. расширенные подписки. новые цены.
вряд ли дадут возможность на одном прайме все смотреть.
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2m3hu9b2w56q
вчера в 16:17
За деньги смотреть не буду.
Гость
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