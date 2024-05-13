Okko будет транслировать Кубок Либертадорес

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», Okko будет показывать Кубок Либертадорес в России. Онлайн-платформа приобрела права на показ турнира до 2027 года.
Трансляции начнутся 15 мая.
Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», Okko будет показывать Кубок Либертадорес в России. Онлайн-платформа приобрела права на показ турнира до 2027 года.
Трансляции начнутся 15 мая.
Ривер Плейт. Бока Хуниорс. Эстудиантес. Фламенго. Палмейрас. Коринтианс. Флуминенсе. еще много много крутых легендарных клубов.
плюс еще и МЛС. болельщики Сибири и ДВ порадуют футболом))
однако все идет к тому, что окко перехватит у матч-тв все чемпионаты, кроме российского.
а что потом?
а дальше будет дороже. расширенные подписки. новые цены.
вряд ли дадут возможность на одном прайме все смотреть.
Ривер Плейт. Бока Хуниорс. Эстудиантес. Фламенго. Палмейрас. Коринтианс. Флуминенсе. еще много много крутых легендарных клубов.
плюс еще и МЛС. болельщики Сибири и ДВ порадуют футболом))
однако все идет к тому, что окко перехватит у матч-тв все чемпионаты, кроме российского.
а что потом?
а дальше будет дороже. расширенные подписки. новые цены.
вряд ли дадут возможность на одном прайме все смотреть.