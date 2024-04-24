В Беларуси покажут Евро-2024 без согласия УЕФА

В Беларуси покажут чемпионат Европы по футболу 2024 года, несмотря на то, что УЕФА не давал согласия на трансляцию турнира в стране.
Министерство информации внесло Союз европейских футбольных ассоциаций и предстоящий Евро в перечень правообладателей из числа недружественных стран.
В январе 2023 года власти Беларуси приняли закон, согласно которому разрешается использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из стран, «совершающих недружественные действия» в отношении Республики.
И что им сделает УЕФА?
Отстранит от участия от турниров? Так они это и так уже сделали.
Оштрафует? Так могут сколько угодно, им всё равно никто ничего не заплатит.
Подадут в международный суд? Да пусть хоть в межгалактический, все равно никто не будет исполнять их решений.
Вот она, обратная сторона санкций)
И что им сделает УЕФА?
Отстранит от участия от турниров? Так они это и так уже сделали.
Оштрафует? Так могут сколько угодно, им всё равно никто ничего не заплатит.
Подадут в международный суд? Да пусть хоть в межгалактический, все равно никто не будет исполнять их решений.
Вот она, обратная сторона санкций)
https://youtu.be/GoGiXKtrJ-Y?feature=shared