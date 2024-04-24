В Беларуси покажут Евро-2024 без согласия УЕФА

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вчера, 16:33

В Беларуси покажут чемпионат Европы по футболу 2024 года, несмотря на то, что УЕФА не давал согласия на трансляцию турнира в стране.

Министерство информации внесло Союз европейских футбольных ассоциаций и предстоящий Евро в перечень правообладателей из числа недружественных стран.

В январе 2023 года власти Беларуси приняли закон, согласно которому разрешается использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из стран, «совершающих недружественные действия» в отношении Республики.