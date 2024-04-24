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В Беларуси покажут Евро-2024 без согласия УЕФА

вчера, 16:33

В Беларуси покажут чемпионат Европы по футболу 2024 года, несмотря на то, что УЕФА не давал согласия на трансляцию турнира в стране.

Министерство информации внесло Союз европейских футбольных ассоциаций и предстоящий Евро в перечень правообладателей из числа недружественных стран.

В январе 2023 года власти Беларуси приняли закон, согласно которому разрешается использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из стран, «совершающих недружественные действия» в отношении Республики.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:11
Красавцы!
И что им сделает УЕФА?
Отстранит от участия от турниров? Так они это и так уже сделали.
Оштрафует? Так могут сколько угодно, им всё равно никто ничего не заплатит.
Подадут в международный суд? Да пусть хоть в межгалактический, все равно никто не будет исполнять их решений.

Вот она, обратная сторона санкций)
adekvat
adekvat
вчера в 17:56
Молодцы белорусы и мы благодаря им посмотрим. Надо глянуть что они там по своим каналам из спорта показывают, а то матч кроме нард и дартса скоро больше и показывать ничего не будет.
r4fqf87439gv
r4fqf87439gv
вчера в 17:47
Ну и правильно, будем действовать как капитан Дрейк.
Futurista
Futurista
вчера в 17:01
Надо им на евро ночью играть без света и телекамер...

sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:01
Чем это закончится?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:40
пираты в законе
Гость
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