«Матч ТВ» рискует потерять права на показ Лиги чемпионов

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сегодня, 13:32

«Матч ТВ» может со следующего сезона лишиться прав на показ Лиги чемпионов. Вероятно, показывать игры турнира будет Okko.

Сообщается, что напрямую приобрести права не получалось, УЕФА решил реализовать их продажу через компанию из Казахстана. Союз европейских футбольных ассоциаций отдал права без тендера в казахстанскую компанию Quest Media, которая связана с экс-президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, бывшим директором по маркетингу РПЛ Евгением Савиным и одной из букмекерских контор.

После этого «Матч ТВ» дважды неудачно попытался договориться о приобретении прав, но к немалой сумме правообладатель прибавил обязательный рекламный инвентарь букмекеров. До этого за счет него канал мог надеяться на частичную окупаемость дорогостоящих прав, теперь же канал рискует уйти в минус на десяток миллионов евро. На данном этапе в переговоры вступил Okko.

В пресс-службе «Матч ТВ» данный вопрос не комментировали.