ЦСКА может пригласить Тошича для участия в Братском кубке

В предсезонном турнире Братский кубок может принять участие трёхкратный чемпион России, бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. В нём также сыграют «Динамо», сербские «Партизан» и ОФК Белград.
Рассматриваются многие игроки, в том числе и Зоран Тошич. Но также рассматриваются и болельщики. Но сейчас рано анонсировать, потому что идут обсуждения, нужно согласовать.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что за команду может сыграть экс-футболист Йован Танасиевич:
Мы действительно довольно активно обсуждаем тех селебрити, кого хотим пригласить, артистов. Детали, которые будут финализированы в дальнейшем, будут объявлены в ближайшие недели. Среди возможных игроков назову Йована Танасиевича.
Тошич не помешает!
Тошич не помешает!