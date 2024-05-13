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ЦСКА может пригласить Тошича для участия в Братском кубке

вчера, 18:37

В предсезонном турнире Братский кубок может принять участие трёхкратный чемпион России, бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. В нём также сыграют «Динамо», сербские «Партизан» и ОФК Белград.

Рассматриваются многие игроки, в том числе и Зоран Тошич. Но также рассматриваются и болельщики. Но сейчас рано анонсировать, потому что идут обсуждения, нужно согласовать.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что за команду может сыграть экс-футболист Йован Танасиевич:

Мы действительно довольно активно обсуждаем тех селебрити, кого хотим пригласить, артистов. Детали, которые будут финализированы в дальнейшем, будут объявлены в ближайшие недели. Среди возможных игроков назову Йована Танасиевича.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:45
это будет интересно и весело
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:52
Надо всех пригласить,Хонду,Мусу,Вагнера,Думбию, вот была бы игра !
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:48
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:21
Интересно на Зорана глянуть
drug01
drug01
вчера в 19:20
Это будет хороший дружественный турнир
Тошич не помешает!
xrs59nf5rv57
xrs59nf5rv57
вчера в 18:38
Наигрывать надо действующий состав, а не виртуальный.
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