ЦСКА может пригласить Тошича для участия в Братском кубке

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вчера, 18:37

В предсезонном турнире Братский кубок может принять участие трёхкратный чемпион России, бывший полузащитник ЦСКА . Об этом сообщил генеральный директор клуба .

Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. В нём также сыграют «Динамо», сербские «Партизан» и ОФК Белград.

Рассматриваются многие игроки, в том числе и Зоран Тошич. Но также рассматриваются и болельщики. Но сейчас рано анонсировать, потому что идут обсуждения, нужно согласовать.

Генеральный директор «Динамо» рассказал, что за команду может сыграть экс-футболист :