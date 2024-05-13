В «Динамо» допустили возможность участия Овечкина в летнем турнире

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности приглашения нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для участия в Братском кубке.
Турнир с участием «бело-голубых», ЦСКА, белградских «Партизана» и ОФК пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. Каждая команда может задействовать в матче по четыре селебрити-футболиста.
Летом 2022 года Овечкин впервые сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеской встрече с «Амкалом» из Медиалиги, отметившись голом.
Возможно ли участие Александра Овечкина? Конечно, мы думаем над этим, это было фантастическое событие, которое сильно перевернуло представление о медиафутболе. Конечно, это были сумасшедшие охваты — его гола, силового приёма. Естественно, он один из первых кандидатов на то, чтобы сыграть, если будем это рассматривать.