В «Динамо» допустили возможность участия Овечкина в летнем турнире

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вчера, 19:20

Генеральный директор «Динамо» высказался о возможности приглашения нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» для участия в Братском кубке.

Турнир с участием «бело-голубых», ЦСКА , белградских «Партизана» и ОФК пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. Каждая команда может задействовать в матче по четыре селебрити-футболиста.

Летом 2022 года Овечкин впервые сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеской встрече с «Амкалом» из Медиалиги, отметившись голом.