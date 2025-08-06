Игрок «Пари НН» Эктов успешно перенёс операцию в Германии

Защитнику «Пари НН» в Мюнхене успешно провели операцию на коленном суставе.

На начало сентября запланирована ещё одна операция в рамках второго этапа лечения, после которой станут известны точные сроки восстановления.

Футболист дал свой комментарий:

Первая операция прошла успешно. Чувствую себя хорошо. Знаю, что болельщики переживают за меня — и чувствую эту поддержку. Спасибо каждому! Передаю привет болельщикам «Пари НН» и всему Нижнему Новгороду. Надеюсь восстановиться и вернуться как можно быстрее!