Станкович близок к увольнению с поста главного тренера «Спартака»

По данным журналиста Максима Алланазарова, руководство «Спартака» недовольно стартом команды в РПЛ и планирует высказать это тренеру Деяну Станковичу. Особенно не нравится его реакция на поражения — критика игроков, спортивного блока и судей.
Руководство оценит работу Станковича в сентябре, а за пять туров он должен исправить ситуацию. Возможна отставка раньше, если результаты против «Локомотива», «Зенита» и «Рубина» будут неудовлетворительными.
В случае увольнения приоритетным направлением поиска нового тренера станет привлечение иностранного специалиста.
Также серб заявил, что не претендует на всю сумму неустойки при расторжении контракта.
Кроме всего- Станкович человек нетребовательный и все позволяющий. Достаточно вспомнить эпизод с брошенной бутылкой у Барко, после чего, тренер не сделал даже устного замечания футболисту. Или проступок самого Станковича, когда он поламал лампочки... Разве таким должен быть ГТ Спартака?! Ну и наконец, неопределенность игровой манеры Станковича, её бессистемность. Вобщем, поводов для увольнения предостаточно. Обидно другое, то, что Спартак никак не может определиться в выборе кандидатуры, нужной- для Величайшего советского Клуба...
