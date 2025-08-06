Soccer.ru
Станкович близок к увольнению с поста главного тренера «Спартака»

вчера, 15:00

По данным журналиста Максима Алланазарова, руководство «Спартака» недовольно стартом команды в РПЛ и планирует высказать это тренеру Деяну Станковичу. Особенно не нравится его реакция на поражения — критика игроков, спортивного блока и судей.

Руководство оценит работу Станковича в сентябре, а за пять туров он должен исправить ситуацию. Возможна отставка раньше, если результаты против «Локомотива», «Зенита» и «Рубина» будут неудовлетворительными.

В случае увольнения приоритетным направлением поиска нового тренера станет привлечение иностранного специалиста.

Также серб заявил, что не претендует на всю сумму неустойки при расторжении контракта.

Viollator
Viollator
сегодня в 08:58
Да, не иностранцца, а своего, например Сергея Николаевича Ю.
Viollator
Viollator
сегодня в 08:56
Уж если он в команду взял Зе и мечтал о Комолеченге, это не построение команды. На выход конечно.
cska1948
cska1948 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:49
Да среди бывших игроков Спартака их полно!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:31
Бухгалтера от вашего по одному месту хлопнет....после получения неустойки...
а не дверью...))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:50
Но он еще не хлопнет дверью в дерби столиц
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:07, ред.
Против Локо,Зенита,Рубина???? Можете хоть сегодня его,зачем терять время.Такое складывается впечатление,что иностранные тренера приходят за отступными .Это схема какая то,ну не приживаются они у нас,за очень редким исключением.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:06
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Vilar
Vilar ответ jRest (раскрыть)
вчера в 17:03
👍👍👍
ea6z3rcwp2bm
ea6z3rcwp2bm
вчера в 17:03
Станковаич свою задачу выполнил, обогатил себя и своих нанимателй, кто следующий?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:01
Такого красавчика только в Зенит))...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:59
Принято....скоро буду....
Capral
Capral
вчера в 16:59
    6r287p6k4ys6
    6r287p6k4ys6 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 16:54
    Дзюба игровую карьеру заканчивать собрался, Глушаков давно уже заявлял, что мечтает возглавить Спартак. Мостовой кругами ходит.
    jRest
    jRest
    вчера в 16:50
    Белорус Ганчаренко, эстонец Карпин, туркмен Бердыев, португалец Мостовой...

    Иностранных тренеров много, выбор большой. 😁
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 16:48
    Он ещё не уволен....
    Нового "философа" ещё не нашли....
    Некролог неуместен..
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 16:47
    Российские тренеры кончились...раньше российских игроков....
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:46
    Деян так и не построил команду, не нашел применения Барко и Гарсии
    Мартинс лучший игрок Спартака этого года, в за это спасибо Деяну
    px2tn4tv8q2c
    px2tn4tv8q2c
    вчера в 16:41
    В данной ситуации СМ не помогут ни Гвардиола, ни Клопп, ни ...ни! Начинать то нужно с руководства! Любители игры в большие деньги здесь не нужны!
    LOpp
    LOpp ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 16:36
    а есть российские тренеры на примете?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 16:33
    Как это ??
    Даже на трансфермаркте указано...гражданство Португалии.....
    sv_1969
    sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 16:30
    Он не иностранец)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Vilar (раскрыть)
    вчера в 16:29
    Щас загуглят и вспомнят)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:26, ред.
    Здравствуйте, Я вовремя ???
    Просто мимо проходил......
    kyf7kkss2vf8
    kyf7kkss2vf8
    вчера в 16:19
    Иностранный тренер это историческая основа Спартака.
    Первый тренер Спартака в истории был чех Антонин Фивебр.
    Руководство Спартака чтит свои истоки и традиции.
    Так, что вы зря на них наезжаете.
    sv_1969
    sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 16:19
    Приветствую Володя! Они с них и не слазят! Тупое поклонение(((
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:08, ред.
    Приоритет на иностранного тренера....???....опять двадцать пять. Ну если Слишковича только....в общем шапито продолжаеться....
    szerhgm6797d
    szerhgm6797d
    вчера в 16:04
      Vilar
      Vilar
      вчера в 15:59
      Все ждут увольнения Станковича, как манну небесную. Типа - это спасение Спартака. Да, нет, пока поиском, выбором и назначением нового г.тренера будут заниматься те же самые "специалисты", которые и пригласили Станковича, будет такая ситуация с неопределённостью ещё долго. Вопрос надо ставить ребром: кто голосовал, кто убеждал, что жизни не будет без него, кто предоставлял аналитику, статистику, отзывы, делал характеристику и т.д. Вот эти люди и должны, нести ответственность: самый ярый сторонник Станковича, который инициировал его приход, уходит вместе с ним, а подпевалы, голосовавшие за него, компенсируют неустойку его увольнения, полностью из своей немалой зарплаты. За свои поступки надо отвечать.
      "Руководители" Спартака сами хоть помнят всех тренеров за последние 10...15 лет? Наверняка, навскидку не вспомнят!
      Capral
      Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 15:57
      Станкович.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      вчера в 15:56
        Гость
