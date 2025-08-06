Станкович близок к увольнению с поста главного тренера «Спартака»

1754481658

вчера, 15:00

По данным журналиста Максима Алланазарова, руководство «Спартака» недовольно стартом команды в РПЛ и планирует высказать это тренеру . Особенно не нравится его реакция на поражения — критика игроков, спортивного блока и судей.

Руководство оценит работу Станковича в сентябре, а за пять туров он должен исправить ситуацию. Возможна отставка раньше, если результаты против «Локомотива», «Зенита» и «Рубина» будут неудовлетворительными.

В случае увольнения приоритетным направлением поиска нового тренера станет привлечение иностранного специалиста.

Также серб заявил, что не претендует на всю сумму неустойки при расторжении контракта.