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«Жирона» дома проиграла «Вильярреалу»

сегодня, 00:56
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Жирона» проиграла «Вильярреалу» (0:1) в матче 36-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 59-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Бертран Траоре. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Вильярреала» Кико получил красную карточку.

«Жирона» идёт на 3-м месте (75 очков), «Вильярреал» занимает 8-е место (51 очко).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:52
Всё равно своё выступление в этом сезоне Жирона может занести себе в "большой плюс"...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:36
Совсем Жирона сдулась
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:35
Да уж, что-то непонятное творится с Жироной .
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:59
Тяжеловато бремя лидерства... В самый момент тянет вниз...
амурец
амурец
сегодня в 01:28
Жаль Жирона такая веселенькая команда, хотелось что бы они все же были вторыми
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:12, ред.
Она не дарит, она просто об.......сь. Барселона и Симеоне- дарили очки.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:09
Жирона просто дарит вторую строчку Барселоне.
Dead Body 13
Dead Body 13
сегодня в 01:05
Забили четыре гола "Барселоне" и одно очко в матчах с двумя середняками)

Стоило громить соседей, чтобы им же потом отдать второе место самим.

Хотя с "Барселоной" им повезло, блаугранас все концовки матчей сливают просто.
Capral
Capral
сегодня в 01:01
Ну вот- это другой компот. Выскочка, бегунково-дворовая, явно начала сдавать, собственно, как и ожидалось... Ну теперь, Сам Создатель велел Барсе удержать серебро. А что, великий и ужасный бумоз довбик играл? Эх, Симеоне, Симеоне, как же так, как тебе не стыдно???
Гость
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