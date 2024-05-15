«Жирона» дома проиграла «Вильярреалу»

«Жирона» проиграла «Вильярреалу» (0:1) в матче 36-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 59-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Бертран Траоре. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Вильярреала» Кико получил красную карточку.
«Жирона» идёт на 3-м месте (75 очков), «Вильярреал» занимает 8-е место (51 очко).
Стоило громить соседей, чтобы им же потом отдать второе место самим.
Хотя с "Барселоной" им повезло, блаугранас все концовки матчей сливают просто.
Стоило громить соседей, чтобы им же потом отдать второе место самим.
Хотя с "Барселоной" им повезло, блаугранас все концовки матчей сливают просто.