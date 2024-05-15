«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка России

«Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в серии пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России и вышел в Суперфинал турнира.
За 90 минут команды не сумели забить голов, поэтому игра перешла в серию пенальти, где более удачливыми оказались футболисты питерского клуба (5:4). Первый матч между «Зенитом» и ЦСКА закончился вничью со счётом 1:1.
В Суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики».
И еще пару слов: с российским футболом, надо что-то делать. Футбол умирает, причем очень быстро... Не знаю, кто выиграет чемпионат и кубок, но, и в том, и другом случае- это будет самый смешной победитель.
И еще пару слов: с российским футболом, надо что-то делать. Футбол умирает, причем очень быстро... Не знаю, кто выиграет чемпионат и кубок, но, и в том, и другом случае- это будет самый смешной победитель.