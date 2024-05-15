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«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка России

вчера, 23:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

«Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в серии пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России и вышел в Суперфинал турнира.

За 90 минут команды не сумели забить голов, поэтому игра перешла в серию пенальти, где более удачливыми оказались футболисты питерского клуба (5:4). Первый матч между «Зенитом» и ЦСКА закончился вничью со счётом 1:1.

В Суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 10:04
Сочувствие Торопу. Алип не виноват. Он боролся за верховой мяч и во время прыжка не видел вратаря, всё внимание обратив на мяч. Несчастный случай.
Интерес
Интерес ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 09:26
Да,нас бы туда пустить-мы бы уж наворочали дел!!! А то там одни бездари и предатели,а вот мы...
lotsman
lotsman ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 08:52
Вот новость ты написал! Естественно он играл за болотных, а за кого же ещё. Он играет в ЦСКА, ЦСКА из Москвы, а Москва вся стоит на болотах.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:16
вывод после вчерашней игры один - импотентная игра с обеих сторон и печальным эпизодом травмой вратаря армейцев так играть нельзя.... просто жаль 50 тыс. зрителей которые заплатив деньги просто потеряли даром время, а лично я никогда не пойду на Газпром-арену пока там рулит Семак он продолжает уже целый год издеваться над болельщиками Питера
Kosmos58
Kosmos58 ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 07:14
Сговором попахивает!..
suiw
suiw
сегодня в 06:54
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 06:40
    Нет нет, мы рады выходу питерцев в финал, всё таки Богданыча оставить надо. Просто играть он там должен был со Спартаком , если бы не Бонгонда и Угальде
    Храневец
    Храневец ответ Palex (раскрыть)
    сегодня в 04:32
    Подписываюсь под каждым словом !!!!!Вмешалась еще и политика ,а это надолго ,если не навсегда !!!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 03:30
    Подытожим...коль не спим..)))
    Все кто болел за ЦСКА и ещё большая часть кто против Зенита - недовольны игрой.....и удручены результатом.

    Все кто болел за Зенит - удивлены как можно не выиграть крупно и вообще не забить...и допустить до пенальти...
    Но хотя бы довольны итогом встречи...

    Первые через 2 недели обнаружат в себе неимоверное резкое желание поддержать Балтику....вторые в отсутствие внятной игры будут довольны итоговому результату как и сегодня....

    Но в целом как и обычно после победы Зенита...)))
    Тут вспомнили всех и вся..
    И загнивающий чемпионат...и Митрофанова и Дюкова...и Газпром...и академии...и чиновников ...и Заболотного..

    Ничего...
    Скоро Зенит проиграет...и праздник и веселье вернуться на ветки ресурса...))
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:03
    Финальную встречу на Кубок можно назвать - Балтийское дерби
    Олег Орешкин
    Олег Орешкин
    сегодня в 01:45
    Да, нужно отменить все футбольные матчи и смотреть европейский чемпионат по телевизору. Не игра а сплошное недоразумение.
    Зенит своей игрой, если это можно так сказать, показал что умеет играть грязно и грубо, ломая втихаря армейцев, а те как всегда ходили по полю и отбивались от мяча. Нулевой Заболотный не только не сумел попасть в ворота во время игры, но и умудрился не забить пенальти. Сплошной позор. Жаль мне то время что я уделил просмотру этого бездарного матча.
    Palex
    Palex ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Именно, к сожалению! 🤝
    Capral
    Capral ответ Palex (раскрыть)
    сегодня в 00:43
    Согласен, Алексей!!!!!!!
    К сожалению, от нас- ничего не зависит.
    Palex
    Palex ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Что делать? Я думаю, рассуждения уведут в международную политику. Тут одним футболом, разговор не окончится. Новым министром спорта, знаешь кого назначали? Дальше говорить не о чем.
    pomor45
    pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    Озеров кричал бы: "Такой футбол нам не нужен!"
    pomor45
    pomor45 ответ DaslerU (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Может нам совсем никуда не надо соваться? Посидеть надо дома, организовав Спартакиаду народов России, открытую для всех народов вне России, желающих принять в ней участие.
    Capral
    Capral ответ Palex (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    Привет, Алексей!!!
    Толково изложил- по делу и, со знанием дела!!!!!!!! Ну, тогда вопрос- и что делать?
    🤔🤔🤔👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Palex
    Palex ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Доброй ночи, Виктор! Отвечаю на твой вопрос...Ничего на сегодняшней день с российским футболом мы не сделаем. Причин масса. Не играем в Европе,отсюда нет желающих ехать в наш чемпионат игроков, уровня Халка,Данни,Вагнер Лава,Кришито,Вольбуена и далее по списку. Высокие, ни чем не обоснованные зарплаты,нижайший уровень тренерского цеха и судейства, слабая работа футбольных школ и Академий, множество околофутбольных жуков, наглых и жадных агентов,вмешательство чиновников в структуру футбола,фан айди,тому пример и некомпетентное руководство в лице Дюкова и Митрофанова. Это так вкратце.
    DaslerU
    DaslerU
    сегодня в 00:05, ред.
    Российский футбол деградирует, боюсь представить, как бы насиловали Зенит или ЦСКА играй они в ЛЧ. Всё таки участие в Азии пошло бы на пользу, а ждать УЕФА можно десять лет при лучшем раскладе. Чиновники от футбола идиоты.
    pomor45
    pomor45 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 23:56
    Это слишком просто. Если лига всем составом не может чуть ли не до конца сезона отставить от чемпионства клуб с таким числом провальных матчей и соответствующими потерями очков, то становится тревожно за её состояние. В здоровых лигах чемпион, провалившийся, как Зенит, остался бы без всякой надежды на защиту чемпионства уже к 20 туру, а тут притопили только за два тура до конца, да ещё и не совсем ясно утопят ли.
    Интерес
    Интерес ответ viv (раскрыть)
    вчера в 23:52
    ФК "Копакабана Балтия",прибежище "мудесников кяча".
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:52
    А вот и нет. Вчера, я действительно переживал за Спартак. Сегодня, я не болел- ни за Зенит, ни за ЦСКА, но еще до игры- поставил в КП на победу Зенита или на ничью. Так что, любезный- вы неправы.)))
    viv
    viv
    вчера в 23:52
    С такой игрой "Зенит Рио- де- Жанейро" не достоин не чемпионства, не кубка страны.
    Интерес
    Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:51
    Это вы дома фавориты,а не во враждебной обстановке в столице.Кстати,похоже ваши боссы сегодня переиграли самих себя,обильно поливая газон(в надежде на возросшую скорость команды в матче) и закрыв крышу,при комфортной погоде на улице.В итоге скорость была,но "поперечно-задовая",все быстро сдохли и стоячий темп матча больше помогал ЦСКА перестраиваться на оборону.А вот обилие травм у сторон-следствие принятого решения,но тут ЦСКА пострадал больше.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:48
    Это всё потому что вчера вы очень переживали за любимый Спартак...а сегодня с ещё бОльшей энергией желали поражения Зениту...
    Интерес
    Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:47
    Зато на работе теперь полон сил и пользы !
    pomor45
    pomor45 ответ NYJ (раскрыть)
    вчера в 23:47
    Скорее всего эпизод разберут на комиссии, потому что случай довольно сложный и не может остаться без внимания экспертов.
    Интерес
    Интерес ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 23:45
    Я тебя продолжу...это тонкий расчёт! Вот увидишь,"Динамо" оступится,"Зенит" с вытаращенными глазами "мудесников кяча" вползёт на пьедестал,и в городе "хрен знает уже скольких футбольных революций" снова прогремит дорогостоящий и громкий праздник.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:45
    Верните Малкома!!!!
    Я устал засыпать на 58-й минуте....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:44
    Как бы там ни было...
    Хватит посыпать голову пеплом...и возрадуемся итогом...

    Зенит молодцы...ушли с поля победителями!!!
    Больше атаковали...лучше играли...лучше били пенальти...

    Балтика конечно бравые ребята...отличная команда...но Зенит несомненно фаворит...
    Гость
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