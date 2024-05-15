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Гол Палмера помог «Челси» в гостях обыграть «Брайтон»

вчера, 23:53
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«Брайтон» проиграл «Челси» (1:2) в матче 34-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 34-й минуте забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 64-й минуте Кристофер Нкунку удвоил преимущество гостей. На 88-й минуте с поля был удалён защитник «Челси» Рис Джеймс. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек отыграл один гол.

«Брайтон» идёт на 10-м месте (48 очков), «Челси» занимает 6-е место (60 очков).

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Стадион «Американ Экспресс Коммьюнити Стадиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Челси»
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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 10:00
Справедливости ради, Брайтон ещё в первом тайме должен был остаться вдесятером, Лэмпти откровенно локтем в лицо Мудрика сыграл, но тридвараз на самоВАРе решил даже не смотреть этот момент. Джексон лишил команду двух мячей, забей сам в первом и отдай голевую на Палмера или Нкунку во втором, но слабоват он ещё. Но тем не менее победа, всех поздравляю!
azkan
azkan
сегодня в 00:13
Челси по моему впервые поднялись на шестое место. А могут и 5 место занять по итогу АПЛ))
А то, как заколдованные не могли покинуть 10-е место
azkan
azkan
сегодня в 00:01
С победой Челси!
И оказался с не простой победой. Удаление и валидольная концовка, вместо казалось победы на классе. Но кэп подвел.
Поздравляю Палмера и Нкунку. Джексон как всегда "на высоте".
Шансы на еврокубки увеличились с поражением Ньюкасла.
Так, что неплохой совсем сзон получается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:53
настоящий лидер команды
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