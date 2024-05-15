Гол Палмера помог «Челси» в гостях обыграть «Брайтон»

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вчера, 23:53

«Брайтон» проиграл «Челси» (1:2) в матче 34-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 34-й минуте забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 64-й минуте Кристофер Нкунку удвоил преимущество гостей. На 88-й минуте с поля был удалён защитник «Челси» Рис Джеймс. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек отыграл один гол.

«Брайтон» идёт на 10-м месте (48 очков), «Челси» занимает 6-е место (60 очков).