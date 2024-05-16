Сборная Германии объявила состав на домашний чемпионат Европы

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявил состав национальной команды на домашний чемпионат Европы 2024 года.
В список вошли 27 игроков, капитаном назначен Илкай Гюндоган.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александер Нюбель («Монако»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Бенжамин Хенрикс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер», Леверкузен).
Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер», Леверкузен), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал», Мадрид), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»).
Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал», Лондон), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
прежде чем обьявит окончательный состав сборной.
жаль, нет Хуммельс, который проводит супер сезон. и Брандта нет(((
зато понятно, почему нет Горецка))
неприятное решение, но понятное.
Хуммельсу 35 лет: при той системе защиты (низкий блок), который нравится Терзичу, Хуммельс тянет хорошо. а вот футбол Нагельсманна уже не для него.
Горецка мало играл в Баварии, и между Нагельсманном и Горецка был конфликт.
и все равно сейчас у Германии сильный состав.
это футболисты из Реала, Барсы и Арсенала + чемпионат Германии на подъме
Штутгарт и Байер супер сильные команды.
если Бундесманшафт хорошо выступит, никто не вспомнит о решении тренера не вызвать Хуммельса или Горецка.
решительность и самостоятельность - эти качества Нагельсманну всегда были свойственны.
слабое звено в сборной - Мануэль Нойер.
прежде чем обьявит окончательный состав сборной.
жаль, нет Хуммельс, который проводит супер сезон. и Брандта нет(((
зато понятно, почему нет Горецка))
неприятное решение, но понятное.
Хуммельсу 35 лет: при той системе защиты (низкий блок), который нравится Терзичу, Хуммельс тянет хорошо. а вот футбол Нагельсманна уже не для него.
Горецка мало играл в Баварии, и между Нагельсманном и Горецка был конфликт.
и все равно сейчас у Германии сильный состав.
это футболисты из Реала, Барсы и Арсенала + чемпионат Германии на подъме
Штутгарт и Байер супер сильные команды.
если Бундесманшафт хорошо выступит, никто не вспомнит о решении тренера не вызвать Хуммельса или Горецка.
решительность и самостоятельность - эти качества Нагельсманну всегда были свойственны.
слабое звено в сборной - Мануэль Нойер.