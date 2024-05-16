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Сборная Германии объявила состав на домашний чемпионат Европы

вчера, 15:18

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявил состав национальной команды на домашний чемпионат Европы 2024 года.

В список вошли 27 игроков, капитаном назначен Илкай Гюндоган.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александер Нюбель («Монако»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Бенжамин Хенрикс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер», Леверкузен).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер», Леверкузен), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал», Мадрид), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал», Лондон), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

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Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000
сегодня в 14:29
Центр Нападающие у Германии самое слабое и не забивные. Эх раньше были Клозе, Гомез, Подольски... а сейчас не профильный Кай Хавертц и Дениз Ундав...это проблема уже наверное больше 10-ти лет длится, неужели в Германии не могут вырастит своего топ-форварда наподобие Кейна или Левандовски?
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 23:15
Да уж, в атаке таланты так и не появились в Германии.
FootFun
FootFun
вчера в 22:52
Это будут последние матчи игроков ЧМ 2014 Мюллера, Кроса и Нойера
ariec93
ariec93 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:18
А Брандта почему?
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:17
К слову, состав очень даже боевой. Еще бы убрать Мусиалу и Сане, будет вообще неплохо. На прошлом ЧМ эти двое отвечали за токсичность в команде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:25
сразу видно, как основательно подготовился Нагельсманн и его штаб
прежде чем обьявит окончательный состав сборной.
жаль, нет Хуммельс, который проводит супер сезон. и Брандта нет(((
зато понятно, почему нет Горецка))
неприятное решение, но понятное.
Хуммельсу 35 лет: при той системе защиты (низкий блок), который нравится Терзичу, Хуммельс тянет хорошо. а вот футбол Нагельсманна уже не для него.
Горецка мало играл в Баварии, и между Нагельсманном и Горецка был конфликт.
и все равно сейчас у Германии сильный состав.
это футболисты из Реала, Барсы и Арсенала + чемпионат Германии на подъме
Штутгарт и Байер супер сильные команды.
если Бундесманшафт хорошо выступит, никто не вспомнит о решении тренера не вызвать Хуммельса или Горецка.
решительность и самостоятельность - эти качества Нагельсманну всегда были свойственны.
слабое звено в сборной - Мануэль Нойер.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 19:15
Почему четыре вратаря? Лучше бы Брандта взял вместо одного из них.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 18:54, ред.
Если например сделать 4-2-3-1: Нойер - Раум, Та, Рюдигер, Киммих - Кроос, Гюндоган - Мусиала, Вирц, Сане - Фюллькруг, то сборная выглядит очень прилично. И все же думаю в составе не помешали бы Хуммельс и Брандт.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:02
Мощный состав, но несколько неожиданный, поэтому есть вопросы к Нагельсману:
Зачем 4 вратаря? И почему нет Хуммельса?
Впрочем, наверное, тренеру виднее.
альсато
альсато
вчера в 18:00
Мощный состав!
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:40
Германия как всегда мощная, посмотрим на результаты
Nazi
Nazi
вчера в 17:11
Одни бревна в атаке.. Но Германия она и есть Германия.. Думаю будут как минимум в 1/2.. Как минимум..
112910415
112910415
вчера в 16:48
сильные ребята !
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:39
В призы должны попасть
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 16:15
Хаверц и Мюллер топы, остальные да, так себе
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:24
Хороший состав, единственное атака не такая мощная.
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