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Промес освобождён из-под стражи в Дубае

вчера, 12:42

Нападающий «Спартака» Квинси Промес освобождён из тюрьмы в Дубае.

За голландца был внесён залог. Футболисту пока запрещено покидать ОАЭ.

Напомним, что Промес был задержан полицией в Дубае из-за ДТП. В Голландии игрок приговорён к шести годам лишения свободы.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 09:33
я Вам так скажу...лучше один день на ВОЛЕ, чем ВСЮ жизнь в золотой клетке!..а на счет того, чтобы присесть в голландии, где легализовано употребление запрещенных нарк- препаратор ...это еще бабушка на двое сказала)))))
pomor45
pomor45
вчера в 20:57
Освободили из одной стражи и оставили подождать другую.
Хиромант
Хиромант ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:15
- А чему тут радоваться? Выйти из одной тюрьмы, чтобы тут же сесть в другую, причём всерьёз и надолго? Как-то нерадостно...
Tex
Tex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:25
в вопросе наказания за наркоторговлю на первый взгляд выглядит так, что максимальное наказание сходу решит проблему, но как показывает практика применения этого самого закона, к сожалению в большинстве случаев оно так не срабатывает. Посмотрите сколько в рф дают за распространение, но это вообще ни на что не влияет. так же и во многих других странах с очень суровыми наказаниями, победить наркоторговлю не удается
альсато
альсато
вчера в 14:40
человек освобожден, можно только порадоваться....
adekvat
adekvat ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 14:30
Как примет, его арабы выпустили, а ему еще семь лет в Голландии от звонка до звонка тянуть.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 14:28
У него столько "бодрителей"..., на тайм гарантированно хватит....)
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:19
Такой перерыв в сезоне ничего хорошего для футболиста.. В пору отпустить на вольные хлеба парня
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:16
Дальше дело техники - купить Чемпиона верблюжьих скачек, обучиться ремеслу верблюжьего жокея), задобрить двугорбого и в соответствующем прикиде туриста-кругосветника-путешественника, рвануть в ночь, через пустыню, по китайскому навигатору, в сторону Тарасовки!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:09, ред.
На языке его товарищей по камере не на прогулку, а в "отпуск"!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:53
"Смыться в РФ" исключено т .к. у него запрет на выезд из ОАЭ. В сентябре будет суд в ОАЭ по экстрадиции в Голландию , а дальше либо в Голландию, либо куда хочет.
lotsman
lotsman ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:50
По поводу смыться, это просто как вариант. Я понимаю, что он практически невыполним. А то, что долго готовится запрос, так в Нидерландах судебная процедура очень медленная.
Predator94
Predator94
вчера в 13:43
Что мешает ему через пустыню убежать из страны?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:37, ред.
К футболу ли? Может быть, к более комфортной тюрьме в Нидерландах?...
ОПС
ОПС
вчера в 13:28
Если спартак его примет, то получается, что все законы ниже плинтуса. Не верю в это.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 13:26
Кокорин и Мамаев.
lotsman
lotsman
вчера в 13:20
Освобождённому из под стражи Промесу будет разрешено дожидаться судебного решения об экстрадиции в Нидерланды на свободе. Выезжать за пределы Эмиратов ему запрещено. По поводу залога, это предположения журналистов. Промесу остаётся либо ждать когда его экстрадируют в Нидерланды, либо смыться по тихому в Россию и прикрыться поддержкой Спартака. Делать это надо скорее, поскольку в июне у него кончается контракт со Спартаком и продлевать его Спартак навряд ли будет.
sihafazatron
sihafazatron ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 13:20
Колумбийские бароны. Бизнес простаивает
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:17
Интересно, кто внёс залог?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:16
жаль, что в ОАЭ смягчили законы о наркотиках.
смягчив наказание для лиц, совершивших преступление, и сделав упор на реабилитацию, а не на наказание.
раньше гражданам ОАЭ грозило пожизненное заключение или смертная казнь
за торговлю наркотиками.
а туристам - депортация и штраф.
как вам такие старые добрые методы?))))
ну а властям ОАЭ надо выдать преступника Нидерландам.
справедливость должна восторжествовать.
тем самым эмираты спасают репутацию Спартака против самой воли клуба и его ветеранов.
Вот так и закончилась карьера Квинси.
Футболист даже по европейским меркам крутой, а для РПЛ по футбольным скиллам вообще на уровне Халка, Карвалью, Данни и Вагнера Лава.
Жаль только, умом недалекий оказался, да и просто мафиози.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:15
Этот человек туповат, зачем нам это знать...
pedv7fjqjw24
pedv7fjqjw24
вчера в 13:09
Наверняка выкупили уголовника за нефтяные бешеные деньги Лукойла.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:08
Удерёт..
z6vau3d32a8p
z6vau3d32a8p
вчера в 13:07
Теперь ему Спартак уже не нужен, прятаться нет необходимости.
u6u2ez96vt5v
u6u2ez96vt5v
вчера в 13:05
спартак встретит уголовника хлебом с солью и большой компенсацией за прогул.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:05
Отличная новость. Ждем теперь его возвращения в Спартак!
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 13:03
Чемодан - вокзал - Амстердам
alexgurzan
alexgurzan ответ Rosol (раскрыть)
вчера в 13:01
Добрый день.
Да, была ошибка, поправил, 13 очков у него теперь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:59
Сиделец вышел, надолго ли...
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:56
Тоже еще та СантаБарбара
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