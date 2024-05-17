Промес освобождён из-под стражи в Дубае

Нападающий «Спартака» Квинси Промес освобождён из тюрьмы в Дубае.
За голландца был внесён залог. Футболисту пока запрещено покидать ОАЭ.
Напомним, что Промес был задержан полицией в Дубае из-за ДТП. В Голландии игрок приговорён к шести годам лишения свободы.
смягчив наказание для лиц, совершивших преступление, и сделав упор на реабилитацию, а не на наказание.
раньше гражданам ОАЭ грозило пожизненное заключение или смертная казнь
за торговлю наркотиками.
а туристам - депортация и штраф.
как вам такие старые добрые методы?))))
ну а властям ОАЭ надо выдать преступника Нидерландам.
справедливость должна восторжествовать.
тем самым эмираты спасают репутацию Спартака против самой воли клуба и его ветеранов.
Вот так и закончилась карьера Квинси.
Футболист даже по европейским меркам крутой, а для РПЛ по футбольным скиллам вообще на уровне Халка, Карвалью, Данни и Вагнера Лава.
Жаль только, умом недалекий оказался, да и просто мафиози.
смягчив наказание для лиц, совершивших преступление, и сделав упор на реабилитацию, а не на наказание.
раньше гражданам ОАЭ грозило пожизненное заключение или смертная казнь
за торговлю наркотиками.
а туристам - депортация и штраф.
как вам такие старые добрые методы?))))
ну а властям ОАЭ надо выдать преступника Нидерландам.
справедливость должна восторжествовать.
тем самым эмираты спасают репутацию Спартака против самой воли клуба и его ветеранов.
Вот так и закончилась карьера Квинси.
Футболист даже по европейским меркам крутой, а для РПЛ по футбольным скиллам вообще на уровне Халка, Карвалью, Данни и Вагнера Лава.
Жаль только, умом недалекий оказался, да и просто мафиози.