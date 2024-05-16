В руководстве АПЛ не хотят, чтобы «Сити» выиграл чемпионат Англии

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вчера, 19:42

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс посетит матч «Арсенал» — «Эвертон» в 38-м туре, несмотря на то что параллельно свой поединок против «Вест Хэма» будет проводить «Манчестер Сити», который идет на 1-м месте и опережает лондонцев на 2 очка.

Как сообщает The Athletic, это говорит о том, что в лиге не хотят, чтобы клуб, обвиняемый в 115 нарушениях, выигрывал чемпионат Англии в четвёртый раз подряд.