В руководстве АПЛ не хотят, чтобы «Сити» выиграл чемпионат Англии

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс посетит матч «Арсенал» — «Эвертон» в 38-м туре, несмотря на то что параллельно свой поединок против «Вест Хэма» будет проводить «Манчестер Сити», который идет на 1-м месте и опережает лондонцев на 2 очка.
Как сообщает The Athletic, это говорит о том, что в лиге не хотят, чтобы клуб, обвиняемый в 115 нарушениях, выигрывал чемпионат Англии в четвёртый раз подряд.
Шиза какая-то))
Шиза какая-то))
1) Суждение "Все ключевые матчи МС судит Майкл Оливер"
Понятие "ключевые матчи МС" взято во всем объеме, оно распределено.
Открываем первоисточники и смотрим матчи МС, которые судит этот персонаж.
У МС может быть по два матча с пятью остальными топ-клубами = 10 матчей.
Из статистики видно, что судил он только 2 матча. Обидно, да?
2) Как ты связал его работу в Про Лиге ОАЭ со взяточничеством от владельцев Сити?
Ты имеешь доказательства? И за какую там работу он получает огромные деньги? Получать за работу значит системно и продолжительно там работать. Это есть в Про Лиге ОАЭ? Или же опять из первоисточников, должен был пройти матч между двумя топ-клубами ОАЭ "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", соответственно владельцы ожидали топ-матч с крутой вывеской и обратились к ФА, чтобы прислали кого-нибудь для поддержания атмосферы, потому что все должно пройти гладко, местные не справятся по их мнению.
Почему Ньюкаслу не подсуживает? А для МС это справедливо?
В остальном комментарии излишни. На кого рассчитано вот это всё? Оголенно всё
1) Суждение "Все ключевые матчи МС судит Майкл Оливер"
Понятие "ключевые матчи МС" взято во всем объеме, оно распределено.
Открываем первоисточники и смотрим матчи МС, которые судит этот персонаж.
У МС может быть по два матча с пятью остальными топ-клубами = 10 матчей.
Из статистики видно, что судил он только 2 матча. Обидно, да?
2) Как ты связал его работу в Про Лиге ОАЭ со взяточничеством от владельцев Сити?
Ты имеешь доказательства? И за какую там работу он получает огромные деньги? Получать за работу значит системно и продолжительно там работать. Это есть в Про Лиге ОАЭ? Или же опять из первоисточников, должен был пройти матч между двумя топ-клубами ОАЭ "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", соответственно владельцы ожидали топ-матч с крутой вывеской и обратились к ФА, чтобы прислали кого-нибудь для поддержания атмосферы, потому что все должно пройти гладко, местные не справятся по их мнению.
Почему Ньюкаслу не подсуживает? А для МС это справедливо?
В остальном комментарии излишни. На кого рассчитано вот это всё? Оголенно всё
но лишение МанСити очков или титулов задним числом не верю.
не получится когда клубом владеют такие люди.
и штраф вряд ли окажет большое влияние на команду.
проще исключит клуб из АПЛ.
но лишение МанСити очков или титулов задним числом не верю.
не получится когда клубом владеют такие люди.
и штраф вряд ли окажет большое влияние на команду.
проще исключит клуб из АПЛ.