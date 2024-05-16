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В руководстве АПЛ не хотят, чтобы «Сити» выиграл чемпионат Англии

вчера, 19:42
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон19.05.2024 в 18:00 Не начался

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс посетит матч «Арсенал» — «Эвертон» в 38-м туре, несмотря на то что параллельно свой поединок против «Вест Хэма» будет проводить «Манчестер Сити», который идет на 1-м месте и опережает лондонцев на 2 очка.

Как сообщает The Athletic, это говорит о том, что в лиге не хотят, чтобы клуб, обвиняемый в 115 нарушениях, выигрывал чемпионат Англии в четвёртый раз подряд.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:47
Сити по махинациям отстаёт от Мадрида.
А по игре сильнее.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 14:45
Противники успехов Гвардиолы.
Вот он гений, пришёл в самый сложный чемпионат и установил гегемонию!
А мы ведь помним, когда ему пророчили провал в Англии.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:00, ред.
Я в этом даже не сомневался. Не удивлюсь если в последнем туре нас ждут удивительные вещи: пенальти, которых не было, странные удаления, а возможно и слив самого клуба, чтобы не попасть под санкции
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 00:15
Если не хотят можно очки снять, пока еще время есть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:50
Детский сад какой то...
Хотят они... не хотят...
Давно бы замутили как у нас в РПЛ...фишку..."Можешь проигрывать кому угодно сколько хочешь, но с Зенитом отдай последние силы".....и всё...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:25
Хоть я и болельщик Арсенала и математические шансы на чемпионство у нас еще есть, но не верю что Сити играя дома в заключительном матче сезона, в котором они могут завоевать чемпионство и войти в историю АПЛ,как первая команда выигравшая лигу 4!!!раза подрят провалятся в такой момент, так что как бы не хотели этого другие, но Сити станут чемпионами! Про то, что им подсуживают или многое прощают писать не стану, думаю адекватные болельщики Сити сами видят это, но такое бывает, часто судьи судят в пользу победителей, и это касается не только клубов, порой и топовым игрокам прощают многое, но это уже совсем другая история...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:03
Почему они до сих пор в Апл играют а не выброшены в Чемпеоншип за махинаций?? Если есть деньги что все можно?? Надо строго наказать Сити за эти нарушения!!
adekvat
adekvat
вчера в 22:00
Ни чего это не значит, на какой матч хотел на тот и пошел. А на счет победы сити верно, какой интерес от чемпионата когда одна команда чемпионом постоянно становится.
nfz7fg5bg2mp
nfz7fg5bg2mp
вчера в 21:50
Может лишить Сити трёх очков и объявить Арсенал чемпионом, всё у них в руках
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки
вчера в 21:34
Подскажите Павлу правила приведения доказательств, содержание понятия "обоснованность" и закон тождества, я не собираюсь заниматься педагогикой
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки
вчера в 21:31, ред.
О чем думать? Связи не вижу, ее нет. О чем тут говорить?

Чем отличается съездить посудить главный матч в году саудитов по договору и иметь контракт с Про Лигой ОАЭ? То бишь влияние саудовцев исключено?
Клубами Про Лиги ОАЭ владеют разные люди, имеющие свои интересы и делящие сферы влияния. Как планомерная работа во всей лиге для набора опыта местных отражается на подкупе ради матчей в Англии?

Привел один натянутый пример с Арсеналом, но в первом комменте этой новости рассуждал так о всех матчах Сити! Вот это уровень обоснованности)

А то что ты интерпретировал как тебе захотелось мол кто-то задел и кинул в игнор, очень многое о тебе говорит. Ты же хотел уйти после игры с Баварией? Привычный метод защиты своей точки зрения...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
вчера в 21:29
Смешно, что ты перешёл на личности (я только клуб обсуждал, причём довольно обоснованно, учитывая, что я смотрел лично игру "Арсенал" - МС, где Оливер разрешил Ковачичу в железного дровосека поиграть). И открыто врал при этом. Так что свободен, в игнор все твои аккаунты. Я на личности никогда не перехожу и уж тем более не вру открыто, а ты именно это делал.
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 21:24
Это все равно смешно. Если Ливеру нагадили, то почему все дороги должны вести в Манчестер? Ты опять швырнул в меня непонятно что, мне трудно это пережевывать, тем более теории заговоров несвязанные никак и необоснованные (во второй раз) тобой
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
вчера в 21:19
"Почему Ньюкаслу не подсуживают"?

наверное, может быть, потому, что у Оливера контракт с Про лигой ОАЭ, а владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии, не думал об этом?
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
вчера в 21:17
Почему ты открыто перевираешь мои слова?

Я тебе конкретно сказал, что я доволен тем, что Артета показывает как тренер, просто он не нравится как личность по конкретным причинам (потому что он отказался от ряда игроков за которых я болел в основном)?

Ты считаешь, что второй аккаунт даёт право врать? Так всё в истории. Насчёт переметнулся - я с 2000 года болею за "Реал" (потому что НТВ показывало Ла Лигу и я смотрел её), за "Арсенал" я намного позднее начал болеть, не со звёздных времён, а где-то с 2007 года.

Я тебе это же по сути объяснил, ты лайкнул, а теперь проинорировал и врёшь как хочешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:13
Хотят, не хотят. Устроили тут ромашку...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
вчера в 21:12
А почему ты только о МС? Он и без МС у "Ливерпуля" очки отбирал, насколько ты помнишь. Если бы у них было минимум на 4 очка больше (если считать только две грубые ошибки), борьба за чемпионство бы по другому выглядела.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:04
Это говорит о том, что директор хочет посмотреть более равную игру и увидеть слёзы Артеты.. Хе..
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:57
Хотят или не хотят,всем пофиг,они выиграют и всё!
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:42
Это аналитик, настрадавшийся от предшественников Артеты и все равно не довольный текущими успехами клуба, запросто переметнувшийся в стан стабильно побеждающего Реала, который ещё и эмоции мега крутые дарит)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:36
понятно, что есть были и будут нарушения МанСити.
но лишение МанСити очков или титулов задним числом не верю.
не получится когда клубом владеют такие люди.
и штраф вряд ли окажет большое влияние на команду.
проще исключит клуб из АПЛ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:36
Надоть все проверить на факт...
При большом желании усё регулируется
Igo0rek
Igo0rek ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 20:36
Нет, нельзя
Igo0rek
Igo0rek ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Хахаха когда фан Реала обвиняет кого-то в предвзятом судействе, при этом у Мадрида ручной Чакыр имеется 😂
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
И из двух матчей, которые судил Оливер, одну игру Сити проиграл) Зато чувак своими "де-факто" разбрасывается без доли стеснения)
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 20:25
Можно любить разбрасываться оголенными высказываниями, только это мало кого убеждает и бессознательно воспринимается очень ватно.

1) Суждение "Все ключевые матчи МС судит Майкл Оливер"
Понятие "ключевые матчи МС" взято во всем объеме, оно распределено.

Открываем первоисточники и смотрим матчи МС, которые судит этот персонаж.
У МС может быть по два матча с пятью остальными топ-клубами = 10 матчей.

Из статистики видно, что судил он только 2 матча. Обидно, да?

2) Как ты связал его работу в Про Лиге ОАЭ со взяточничеством от владельцев Сити?
Ты имеешь доказательства? И за какую там работу он получает огромные деньги? Получать за работу значит системно и продолжительно там работать. Это есть в Про Лиге ОАЭ? Или же опять из первоисточников, должен был пройти матч между двумя топ-клубами ОАЭ "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", соответственно владельцы ожидали топ-матч с крутой вывеской и обратились к ФА, чтобы прислали кого-нибудь для поддержания атмосферы, потому что все должно пройти гладко, местные не справятся по их мнению.

Почему Ньюкаслу не подсуживает? А для МС это справедливо?

В остальном комментарии излишни. На кого рассчитано вот это всё? Оголенно всё
Вещий
Вещий
вчера в 20:11
Ну тут хотелка роли не особой играет....
allemz
allemz ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 20:05
    Dead Body 13
    Dead Body 13
    вчера в 20:04
    Ахаха, то есть руководству АПЛ нормально, что все ключевые матчи МС судит судья, который получает огромные деньги за работу в Про Лиге ОАЭ (то есть де-факто, но не де-юре, получает деньги от владельцев МС, которые можно квалифицировать как взятку), и допускает результативные ошибки в сторону МС, но они не хотят, чтобы МС выигрывал.

    Шиза какая-то))
    Eugene Natsmith
    Eugene Natsmith
    вчера в 19:59
    С Ирисок сняли очки за нарушения, а с Сити нельзя?
    Гость
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