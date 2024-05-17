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«Зенит» может подписать Лунёва вместо Латышонка

вчера, 23:00

Как сообщает «СЭ», «Зенит» не контактировал с вратарём «Балтики» Евгением Латышонком.

При этом клуб может пригласить голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва. Однако переговоров пока не было.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 10:30
Это всё гадалки "СЭ" и журналистов. Ни с одним, ни с другим Зенит контакт не имел, и навряд ли будет.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:07
Подпишут обоих - дабы кто не перехватил...Как гласит поговорка НИ СЕБЕ НИ ЛЮДЯМ))
альсато
альсато
сегодня в 09:35
Зенит-может ВСЕ!)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:41
Парню 33-й год...
Молодых киперов кругом как грибов после дождя...
Для чего приглашать возрастного...с которым при расставании ещё и непонятки были ???
69tc72za94r7
69tc72za94r7
сегодня в 06:27
Латышонок стоит дешевле.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:30
Зенит выдвинул перед Женей дилемму - Как "стоять" в финале Кубка?))).Как он на это ответит - большой вопрос? Но мне кажется, что они его по спортивному только разозлили и раззадорили! А как он играет когда ловит кураж мы видели в недавнем финале "пути регионов".
Futurista
Futurista
вчера в 23:03
Зенит может пригласить всех, но ни с кем не контактировал и переговоров ни с кем не вёл...
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