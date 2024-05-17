«Зенит» может подписать Лунёва вместо Латышонка

Как сообщает «СЭ», «Зенит» не контактировал с вратарём «Балтики» Евгением Латышонком.
При этом клуб может пригласить голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва. Однако переговоров пока не было.
Как сообщает «СЭ», «Зенит» не контактировал с вратарём «Балтики» Евгением Латышонком.
При этом клуб может пригласить голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва. Однако переговоров пока не было.
Молодых киперов кругом как грибов после дождя...
Для чего приглашать возрастного...с которым при расставании ещё и непонятки были ???
Молодых киперов кругом как грибов после дождя...
Для чего приглашать возрастного...с которым при расставании ещё и непонятки были ???