«Атлетико» крупно проиграл «Осасуне»

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вчера, 22:00

«Атлетико» потерпел поражение от «Осасуны» в матче 37-го тура Ла Лиги (1:4).

Счёт на 26-й минуте открыл нападающий Рауль Гарсия. Полузащитник Аймар Орос на 52-й удвоил преимущество гостей. Форвард Альваро Мората на 55-й сократил отставание мадридской команды в счёте. Гарсия на 64-й сделал дубль. На 88-й полузащитник Лукас Торро забил 4-й мяч памплонцев.

«Атлетико» занимает 4-е место в чемпионате Испании (73 очка). «Осасуна» идёт на 11-й позиции (44 балла).