Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2023/2024

«Атлетико» крупно проиграл «Осасуне»

вчера, 22:00
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Атлетико» потерпел поражение от «Осасуны» в матче 37-го тура Ла Лиги (1:4).

Счёт на 26-й минуте открыл нападающий Рауль Гарсия. Полузащитник Аймар Орос на 52-й удвоил преимущество гостей. Форвард Альваро Мората на 55-й сократил отставание мадридской команды в счёте. Гарсия на 64-й сделал дубль. На 88-й полузащитник Лукас Торро забил 4-й мяч памплонцев.

«Атлетико» занимает 4-е место в чемпионате Испании (73 очка). «Осасуна» идёт на 11-й позиции (44 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
ПСЖ — чемпион, «Брест» впервые попал в Лигу чемпионов. Итоги сезона Лиги 1
Сегодня, 00:30 Фото
«Брест» нанёс поражение «Тулузе» и занял 3-е место в чемпионате Франции
Сегодня, 00:16
«Пари Сен-Жермен» выиграл у «Меца»
Сегодня, 00:04
«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» и попал в квалификацию Лиги чемпионов
Сегодня, 00:01
«Монако» крупно обыграл «Нант»
Вчера, 23:57
«Рома» одержала победу над «Дженоа»
Вчера, 23:36
Сортировать
Все комментарии
la-respect0
la-respect0
сегодня в 11:59
Ну матрасики уже просто доигрывал сезон и игра ни на что не влияла так то , вон , Вилла тоже слила 5-0 , уже мыслями на отдыхе )
galem72
galem72
сегодня в 11:35
Эта победа для Осасуны, можно сказать, историческая и юбилейная, т.к. последний раз клуб из Памплоны обыгрывал столичный Атлетико ровно 10 лет назад со счётом 3:0. Было это на домашнем стадионе в конце февраля 2014 года, причём так же с разницей в 3 мяча.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:57
Атлетико перестало бороться за третье место,играют как попало.
rye8mt5wb76b
rye8mt5wb76b
сегодня в 04:56
Такой счёт никто не смог угадать.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 01:08
Серлот тоже поздравил МС.. Четыре.. За четыре чемпионства МС подряд.. Хе. 🤭
Little Caprice
Little Caprice ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:54
Не, просто решили подколоть Сити за 4 пропущенных с игры и 4 в серии пенальти с Реалом в ЛЧ :)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:58, ред.
Мадрид сегодня 8 отхватил на двоих.. По четыре.. Видать, все в "шоке" от рекорда МС... Или просто таким образом они поздравили МС с четвертым подряд чемпионством.. Хе.. 😀
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Согласен, Павел. Но, я думаю, что, он покупал их -под свой футбол, а его футбол, собственно, общеизвестный. Так что, ничего удивительного. Тренер, он, конечно- опытный, видный, но примитивный и не растущий уже много лет. Способен, раз другой выстрелить громко, но, на этом и всё...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Да он накупил тупых бегунков оптом, вон, в подборках из соцсетей какой раз мускулистое тело Льоренте показывают, а на поле отсутствие мозга этого человека, который только и умеет бегать по прямой и лупить изо всех сил, в первую очередь видно.

И там ещё куча таких. Рикельме, Лино как под копирку. Деревянные как брёвна и бегающие по прямой со всей скорости))
Capral
Capral
вчера в 22:11
Симеоне лечиться надо. Полнейшая деградация. Мне его жаль...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:08
не с той ноги встали с утра))
поражение АМ удивило.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:03
"Матрасники" крупно "влетели" дома на финише сезона - да ну "на фиг"...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 