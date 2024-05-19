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«Барселона» отправила три безответных мяча в ворота «Райо Вальекано»

вчера, 22:04
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в матче 37-го тура Ла Лиги (3:0).

На 3-й минуте счёт открыл нападающий Роберт Левандовски. На 72-й Педри удвоил преимущество каталонской команды, а на 75-й полузащитник сделал дубль.

«Барселона» занимает 2-е место в чемпионате Испании (82 очка). «Райо Вальекано» находится на 16-й позиции (38 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:08
уверенно, на классе !
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:27
Виктор, он мне тоже импонирует как умный и дерзкий тренер. Но отстать от Реала на 21 очко перед последним туром, ну это перебор. Что-то надо менять. Может тренера?))
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 22:54
Павел, я прошу прощения, не всегда вижу отчетливо, что пишут пользователи... Вот, и Ваше, это сообщение, сразу не рассмотрел и не понял. Зрение ухудшается, капитально, возраст. Но, Вы меня порадовали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 22:50
Ах, вот, как!!! Ну значит, Примера- на пути к выздоравлению!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Павел- обеспечили прекрасное настроение на весь вечер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:45
Как раз не лучший) Сорлот его сегодня обогнал)
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 22:44
Володя, мне нравится Симеоне, как опытный и мудрый наставник, как неплохой тактик и стратег. Но мне не нравится, что он, уже много лет не прогрессирует и топчется на месте. Но- это его стиль, проверенный временем, значит- ему видней...
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 22:41
Павел, я не видел матча Реала, поэтому не имею представления. Лунин? Ну, мне его и видеть не надо, насмотрелся, еще когда он в Заре играл. В Реале, к сожалению, он не вырос, как вратарь. Немного окреп, возмужал, но точно не стал лучше играть. По остальным игрокам, ничего не скажу- плохо их знаю. Довбик лучший бомбардир? Ну, что я могу сказать? Скажу, как обычно- выздоравливай, Примера!!!

p.s.Павел, я думаю, не следует серьезно осуждать Реал. Команда, давно уже мыслями в финале...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:40
С победой болельщиков Барсы!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:39
А Атлеты проиграли крупно Осасуне. А Вы так недавно восхваляли и тренера и клуб из Мадрида. Это- футбол, Виктор!!! И тут иногда все случается.
А 3:0, хорошая, уверенная победа!!!
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:27
Думаю, Виктор, вы будете довольны, что Рюдигер, Гарсия и Милитао, да и Лунин, из "Реала" настолько наплевательски сегодня играли, что Серлот сделал покер, и Довбик на 99% уже не станет лучшим бомбардиром))
Apsny
Apsny
вчера в 22:19
Этот сезон в актив не поставить, но выводы нужно сделать определенные, опыт большой получила молодежь, оставлять Хави или нет-50/50, сложно сказать, но истерию и всякие нелепые высказывания нужно убирать.
Capral
Capral
вчера в 22:13
Приятно, то, что Барса откинула надоедливую Жирону на 3-е место. Но по игре- тихий ужас...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:10
Хорошо отыграли, без напряга !
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