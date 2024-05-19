«Барселона» отправила три безответных мяча в ворота «Райо Вальекано»

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в матче 37-го тура Ла Лиги (3:0).
На 3-й минуте счёт открыл нападающий Роберт Левандовски. На 72-й Педри удвоил преимущество каталонской команды, а на 75-й полузащитник сделал дубль.
«Барселона» занимает 2-е место в чемпионате Испании (82 очка). «Райо Вальекано» находится на 16-й позиции (38 баллов).
p.s.Павел, я думаю, не следует серьезно осуждать Реал. Команда, давно уже мыслями в финале...
p.s.Павел, я думаю, не следует серьезно осуждать Реал. Команда, давно уже мыслями в финале...