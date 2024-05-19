Скопинцев высказался о проклятии «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в интервью «РБ Спорт» рассказал, что он думает о проклятии московского клуба:
Что-то похожее есть и у «Бенфики». Блин, если честно, глядя на то, что за долгие годы мы ничего не выиграли, начинаешь в это верить. Или относиться к этому с осторожностью.
Рецепт один — вера в себя и труд.
Напомним, последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году, во времена СССР. Во времена России свой последний значимый трофей завоевали в 1995 году, когда стали победителями Кубка страны.
Крупной и безоговорочной!!!!
Крупной и безоговорочной!!!!