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Скопинцев высказался о проклятии «Динамо»

вчера, 14:15

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в интервью «РБ Спорт» рассказал, что он думает о проклятии московского клуба:

Что-то похожее есть и у «Бенфики». Блин, если честно, глядя на то, что за долгие годы мы ничего не выиграли, начинаешь в это верить. Или относиться к этому с осторожностью.

Рецепт один — вера в себя и труд.

Напомним, последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году, во времена СССР. Во времена России свой последний значимый трофей завоевали в 1995 году, когда стали победителями Кубка страны.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 08:50
Я не болельщик Динамо, но в последнем туре буду болеть за них.Не хочется, чтобы снова Зенит.
112910415
112910415
вчера в 16:40
как раз пора проклятие снять !
lotsman
lotsman
вчера в 16:38
Проклятие у Динамо, как и у Торпедо одно, все говорят об этих клубах, ОНО.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:25
В юбилейный год все проклятия отменяются...
5q3cbprv5jf8
5q3cbprv5jf8
вчера в 16:11
Права на ошибку у них нет и проклятия здесь не причем
hb3csrudsxf7
hb3csrudsxf7
вчера в 16:06
Когда предчувствуешь неудачу, сразу такие мысли в голову лезут, очевидно, Краснодар победит Динамо.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:03
Играть надо лучше,а не в проклятья верить!
adekvat
adekvat
вчера в 15:46
Какое проклятие, нужно просто не проиграть Краснодару, все в ваших ногах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:46
Золото одно, претендентов 16....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:23
Победы Краснодару!!!!
Крупной и безоговорочной!!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:48
Играть нужно лучше, и не будет проклятий...
Вещий
Вещий
вчера в 14:34
Хорошо что ещё и Кейна не подписали... :)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:33
Нет никакого проклятия, просто уровень игры слабоват..
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