Скопинцев высказался о проклятии «Динамо»

Защитник «Динамо» в интервью «РБ Спорт» рассказал, что он думает о проклятии московского клуба:

Что-то похожее есть и у «Бенфики». Блин, если честно, глядя на то, что за долгие годы мы ничего не выиграли, начинаешь в это верить. Или относиться к этому с осторожностью.

Рецепт один — вера в себя и труд.