Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию

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вчера, 09:29

Нападающий «Аль-Иттихада» во время своего недавнего визита в Мадрид, связанного с повреждением, дал понять своим друзьям, что разочарован своим переездом в Саудовскую Аравию. Сообщается, что он испытывает дискомфорт из-за низкого уровня футбола, плохих условий проведения чемпионата и отсутствия профессионализма в некоторых областях, которые он считает важными для профессионального спортсмена. Также Бензема расстраивают притеснения со стороны болельщиков.

По словам нескольких близких к нему людей, Карим настолько раздражён сложившейся ситуацией, что заявил о своём желании покинуть клуб. Однако Бензема понимает, что просто так его не отпустят. Саудовский фонд, которые даёт местным клубам деньги на приобретение звёздных футболистов не позволит ему покинуть страну по первому требованию, так как он подписал контракт до 2026 года на сумму в 200 миллионов евро. Причина проста: связь выходит далеко за рамки футбола, ведь Бензема — это имидж правительства, федерации и чемпионата. Позволить ему уйти в первый год трёхлетнего контракта означало бы признать, что что-то не так. Об отъезде француза в Европу можно будет говорить только в том случае, если поступит выгодное предложение, а также если удастся убедить другую мусульманскую звезду, например Мохамеда Салаха.

В свою очередь Бензема чётко осознает, что его будущее в краткосрочной или среднесрочной перспективе находится за пределами Джидды и связано с Мадридом. Именно поэтому он только что построил новый роскошный особняк в одном из самых элитных кварталов на окраине города.

Напомним, 36-летний форвард перешёл в «Аль-Иттихад» из «Реала» летом 2023 года. В текущем сезоне на счету француза 29 матчей во всех турнирах, 13 забитых мячей и 8 ассистов.