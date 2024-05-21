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Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию

вчера, 09:29

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема во время своего недавнего визита в Мадрид, связанного с повреждением, дал понять своим друзьям, что разочарован своим переездом в Саудовскую Аравию. Сообщается, что он испытывает дискомфорт из-за низкого уровня футбола, плохих условий проведения чемпионата и отсутствия профессионализма в некоторых областях, которые он считает важными для профессионального спортсмена. Также Бензема расстраивают притеснения со стороны болельщиков.

По словам нескольких близких к нему людей, Карим настолько раздражён сложившейся ситуацией, что заявил о своём желании покинуть клуб. Однако Бензема понимает, что просто так его не отпустят. Саудовский фонд, которые даёт местным клубам деньги на приобретение звёздных футболистов не позволит ему покинуть страну по первому требованию, так как он подписал контракт до 2026 года на сумму в 200 миллионов евро. Причина проста: связь выходит далеко за рамки футбола, ведь Бензема — это имидж правительства, федерации и чемпионата. Позволить ему уйти в первый год трёхлетнего контракта означало бы признать, что что-то не так. Об отъезде француза в Европу можно будет говорить только в том случае, если поступит выгодное предложение, а также если удастся убедить другую мусульманскую звезду, например Мохамеда Салаха.

В свою очередь Бензема чётко осознает, что его будущее в краткосрочной или среднесрочной перспективе находится за пределами Джидды и связано с Мадридом. Именно поэтому он только что построил новый роскошный особняк в одном из самых элитных кварталов на окраине города.

Напомним, 36-летний форвард перешёл в «Аль-Иттихад» из «Реала» летом 2023 года. В текущем сезоне на счету француза 29 матчей во всех турнирах, 13 забитых мячей и 8 ассистов.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:47
...здит как троцкий..своим кари-фанам)))))
Hamman
Hamman
вчера в 11:26
Естественно он будет разочарован уровнем футбола в СА после Ла Лиги и Лиги Чемпионов. Это как с Х5 сразу в УАЗ пересесть. Но раз переходил ради денег, то ради них же и потерпит...
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:57
А ведь все говорили, что СА лопнет как Китай, только фанаты Роналду верили в развитие лиги. И что? Хэндерсон сбежал, даже денег не заработал. Ляпорт ищет клуб в Европе, возможно перейдет в Атлетик. А теперь еще Бензема лыжи навострил. Это при том, что он араб и ему ближе всех их ценности.

СА это место для неликвида. Так и останется её. Балласт оказался Иваном Сусанином, а не Петром 1.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:28
Вот только кому он нужен после Аравии в предпенсионном возрасте? Топам точно нет, а у аутсайдеров нет денег на его трансфер. Придется отрабатывать свой контракт.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:02
Пусть в МЛС идёт, там по легче играть будет в его то 37 годков, и любимые его тусовки будут
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:57
Его надо бы оштрафовать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:55
Отрабатывать контракт надо, раз уж подписал
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:38
Может быть друзья Карима чтото не так поняли !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 09:37
Вот и вся правда о СА.. И деньги не нужны.. Не он первый.. Хе..
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