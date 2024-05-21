Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Пари НН» установил антирекорд для РПЛ

Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:17, ред.
Меня интересует, какие санкции будут применены к клубу со стороны РФС. Если "Пари..." не хочет играть в РПЛ, о чём свидетельствуют последние результаты, но займёт место, которое оставляет его в высшем дивизионе, сделать для клуба "исключение" и с почестями отправить в ФНЛ.
Если мне не изменяет память, в исключительных случаях команды "вышвыривались" из большого ( и малого ) футбола и прекращали своё существование. Если, конечно, не изменяет...
альсато
альсато
вчера в 13:29
вопрос..почему после ухода Юрана...те команды (кем он руководил) летят в трын-тарары?)))))
7u25aamcwmcp
7u25aamcwmcp
вчера в 11:32
Юран развалил команду, хорошо его погнали вон.
hggk5j22vrr3
hggk5j22vrr3
вчера в 11:19
При Юране такой фигни всё-таки не было
3au6s8nda3s3
3au6s8nda3s3
вчера в 11:16
Горят парильщики синим пламенем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 