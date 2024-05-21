«Пари НН» установил антирекорд для РПЛ

«Пари НН» стал первой командой в РПЛ, которая пропустила шесть мячей в двух матчах подряд.
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Если мне не изменяет память, в исключительных случаях команды "вышвыривались" из большого ( и малого ) футбола и прекращали своё существование. Если, конечно, не изменяет...
Если мне не изменяет память, в исключительных случаях команды "вышвыривались" из большого ( и малого ) футбола и прекращали своё существование. Если, конечно, не изменяет...