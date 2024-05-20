В РПЛ первый пента-трик нового века. Лучший снайпер сезона огорчил оборону «Ахмата»

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вчера, 09:58

Кассьерра повторил подвиг Веретенникова.

Пента-трик ждали двадцать шесть лет

«Ахмат» провёл странные поединки против северян. «Балтике» проиграли 1:7 в домашнем матче. «Зениту» уступили 1:5, тоже некрасивый результат на глазах у родной публики. Но такова природа «Ахмата». Эта команда легко переключается из режима красивой размашистой атаки в режим ужасной игры в защите. Статистически сложно пропустить пять голов от одного человека, но у них получилось. Матео Кассьерра – колумбийский центральный нападающий «Зенита», в Грозном забил столько голов, сколько в тринадцати турах РПЛ до этого.

Вот это аномалия. Центральный форвард подставлял Семака во многих решающих матчах весны, у него был всего один мяч в новом году в чемпионате. Но против «Ахмата» разошёлся не на шутку, поскольку оборона соперника вообще не мешала. Это первый пента-трик в лиге за 26 лет, всего третий в истории чемпионатов России. Предпоследний раз пять голов забил Олег Веретенников, один из лучших снайперов в истории высшего дивизиона. Проворный атакующий футболист поиздевался над обороной «Шинника» в футболке «Ротора».

В РПЛ всегда было сложно сочинить пять голов. До Веретенникова это удавалось только ещё одному российскому футболисту. Речь об отце бывшего форварда «Динамо» Кирилла Панченко. Виктор, нападающий КАМАЗа, отправил пять мячей в ворота «Спартака» из Владикавказа, то есть «Алании». Дело было за четыре года до подвига Веретенникова. Получается, Кассьерра стал первым легионером в истории РПЛ с пента-триком. Впечатляющее достижение, учитывая имена тех, кто не добрался до пяти голов за вечер, вроде Халка, Вагнера и Промеса.

В новом сезоне всего третий хет-трик

Сезон довольно результативный, но класса и стабильности не хватает многим нападающим. Даже Дзюба в «Локомотиве» заметно сбавил, поэтому не стоит удивляться невероятно скромному показателю по хет-трикам. Кассьерра сначала забил трижды, так что формально у него также достижение, покорённое в новом чемпионате только Алексом Фернандесом из «Балтики» и Фёдором Чаловым из ЦСКА . До них хет-трик в прошлом сезоне делал Малком, но след бразильца давно простыл. Впрочем, отсутствие хет-триков не комплимент для лиги.

Дело не в надёжной игре защиты, а в реализации моментов нападающими. Например, Александр Соболев никогда в жизни не забивал три мяча в матче РПЛ . И эту статистику можно ставить в упрёк нападающему «Спартака». Даже его коллега из «Крыльев Советов» Писарский, хотя его хватило на один удачный сезон, в прошлом чемпионате забил трижды в ворота «Краснодара», но ещё в футболке «Оренбурга». Конечно, «Сочи» и «Балтика» в числе сильнейших аутсайдеров последних лет, но по три мяча в последние годы получали даже гранды.

«Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» пропускали по три гола за вечер от одного человека. Но теперь перешли к избиениям обороны «Ахмата». Чалов и Фернандес отправляли по три гола в ворота грозненцев, так что Кассьерра поддержал традицию сезона. В чемпионате России теперь 193 хет-трика в истории. Рекордсменом остается Дзюба, у ветерана из «Локомотива» шесть таких подвигов. По четыре у многих футболистов, от легенды ЦСКА Вагнера Лава до молодого форварда «армейцев» Чалова. Но если Фёдор уедет в другую лигу, то не догонит Дзюбу.

«Зенит» обошел «Спартак» по хет-трикам

Теперь у футболистов петербуржцев 27 тройных подвигов в истории РПЛ , а у «Спартака» остаётся 25. ЦСКА и «Динамо» близко, 24 и 21 пример соответственно. В основном хет-трики были у россиян, 118 удачных вечеров на счету местных игроков. На втором месте бразильцы, 18 хет-триков, а все остальные легионеры заметно отстают. Зато колумбийцы оторвались от последнего места, где у представителей разных стран по одному тройному подвигу. Кассьерра сделал свой второй хет-трик в РПЛ . Впервые ему удался такой подвиг в составе «Сочи» против «Динамо».

Двадцать один гол Матео особенно огорчает беднягу Тюкавина. Молодой нападающий москвичей надеялся в последнем туре навязать колумбийцу борьбу за «Золотую бутсу», но теперь шансов нет. Константин забил 15 мячей, но в поединке против «Краснодара» точно не отличится шесть раз, чтобы хотя бы сравняться с Кассьеррой. Зато сразу у одиннадцати футболистов РПЛ есть покеры в РПЛ . Первый такой подвиг на счету футболиста «Динамо» Касумова, а последним ровно четыре гола забивал как раз Малком «Крыльям Советов» в апреле прошлого года.

Из действующих игроков РПЛ только Дзюба, Ерохин и Смолов имеют по покеру. Но теперь Кассьерра их всех опередил, это единственный активный футболист дивизиона с пента-триком. Почти три десятилетия не было ничего подобного, так что событие нерядовое. С другой стороны, игра «Ахмата» в обороне такая бледная и скромная, что они в третий раз ассистируют соперникам, способным попасть в ворота чаще двух раз за матч. Дублей в РПЛ хватает, ведь результативность дивизиона высокая – 2.6 мяча за игру, но трижды отличиться всегда сложно.

В среднем в чемпионатах России по шесть хет-триков за сезон. Но за последние пять лет количество упало до четырех. Нападающие не балуют подобными подвигами, чаще огорчают промахами. Так что эффективному в новом чемпионате Кассьерре респект, выделился. Вместе с Венделом и Клаудиньо, поскольку именно они ассистировали напарнику. И хотя у «Зенита» была черная полоса, а у «Ахмата» победная серия из пяти матчей, всё перевернули с ног на голову. Команда Семака получила разгромную победу, борьба за чемпионство продолжается.