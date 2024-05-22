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Оздоев ответил на вопрос о своём будущем

вчера, 21:41

Полузащитник клуба ПАОК Магомед Оздоев дал комментарий касательно своего будущего. Ранее игрок стал чемпионом Греции.

Будущее… Знаете, чемпионат только закончился. Контракт с ПАОКом у меня год – плюс год ещё. Конечно, хочется выигрывать трофеи — это важно в карьере любого спортсмена. Хочется попасть в Лигу чемпионов. Легко точно не будет. У меня есть контракт. Если будут поступать какие-то предложения – нужно будет разговаривать с руководством. Я пока об этом не думал. Думаю о том, чтобы хорошенько отдохнуть – и потом пойти в бой!

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альсато
альсато
сегодня в 10:58
Мага еще по пылит на полях европы))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:56
31 год. На вещи смотрит трезво. Здоровые амбиции присутствуют.
gr27qrv2ussg
gr27qrv2ussg
вчера в 22:22
Магомед решает реальные задачи, можно только за него порадоваться
Гость
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