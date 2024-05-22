Оздоев ответил на вопрос о своём будущем

Полузащитник клуба ПАОК дал комментарий касательно своего будущего. Ранее игрок стал чемпионом Греции.

Будущее… Знаете, чемпионат только закончился. Контракт с ПАОКом у меня год – плюс год ещё. Конечно, хочется выигрывать трофеи — это важно в карьере любого спортсмена. Хочется попасть в Лигу чемпионов. Легко точно не будет. У меня есть контракт. Если будут поступать какие-то предложения – нужно будет разговаривать с руководством. Я пока об этом не думал. Думаю о том, чтобы хорошенько отдохнуть – и потом пойти в бой!