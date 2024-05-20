Болельщики «Монако» наградили Головина за успешный сезон

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20 мая 2024, 09:25

Болельщики «Монако» вручили вратарю и полузащитнику «монегасков» и награды за успешный сезон.

В текущей кампании на счету 24-летнего поляка 13 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых он пропустил 14 мячей и 7 матчей отыграл на ноль. 27-летний игрок сборной России провёл 27 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 6 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красную).