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Болельщики «Монако» наградили Головина за успешный сезон

20 мая 2024, 09:25

Болельщики «Монако» вручили вратарю и полузащитнику «монегасков» Радославу Маескому и Александру Головину награды за успешный сезон.

Болельщики «Монако» наградили Головина за успешный сезон

В текущей кампании на счету 24-летнего поляка 13 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых он пропустил 14 мячей и 7 матчей отыграл на ноль. 27-летний игрок сборной России провёл 27 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 6 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красную).

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
21 мая в 11:21
Вот это пример нашим молодым игрочишкам, которые не хотят уезжать
adekvat
adekvat
20 мая в 10:16
Не золотой мяч но тоже приятно.
112910415
112910415
20 мая в 10:01
отлично !
болельщики кого попало не полюбят !
молодчина Саша !
Ironigor
Ironigor
20 мая в 10:01
Вполне заслуженно. Респект тебе Шурик.
ssspartak
ssspartak
20 мая в 09:39
Отличное достижение особенно в том плане, что у нас бан на еврокубки. Ну и как говорится "лишь бы не в последний раз".
Митя Митин
Митя Митин
20 мая в 09:36
Кажется это первая награда Санька за бугром, поздравляю с серебром!
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