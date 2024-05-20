Глушаков объявил об уходе из «Урарту»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков объявил, что покидает клуб.
Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Ещё хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть. Вы же видели сборы с «Ростовом». Есть показатели. Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу «всем до свидания». Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть.
За «Урарту» Глушаков выступал с февраля текущего года. На счету 37-летнего россиянина 12 матчей в чемпионате и кубке Армении, в которых он отметился голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Глушаков получил травму.