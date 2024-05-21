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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковСловения. Первая лига 2023/2024

«Целе» хочет выкупить Пруцева у «Црвены Звезды»

вчера, 16:38

Президент «Целе» Валерий Колотило сообщил о желании клуба сохранить у себя полузащитника Егора Пруцева, который выступает за команду на правах аренды из «Црвены Звезды».

У нас есть пункт, который позволяет нам купить его за 1,5 миллиона евро, и «Црвена Звезда» должна его принять. Мы бы предпочли заплатить меньше, скажем, 400 тысяч евро, и договориться о проценте от будущих продаж. Мне это кажется более реалистичным. Но мы, безусловно, будем придерживаться согласованных планов.

Россиянин вместе с «Целе» стал чемпионом Словении в сезоне-2023/24.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:58
берите и радуйтесь !
альсато
альсато
вчера в 17:02
интересное умозаключение Колотило)))).....думает о реальности, но живет фантастическими планами)))
rs9g4wgv84ys
rs9g4wgv84ys
вчера в 16:42
Денег нет, но желание купить есть...
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