«Целе» хочет выкупить Пруцева у «Црвены Звезды»

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вчера, 16:38

Президент «Целе» Валерий Колотило сообщил о желании клуба сохранить у себя полузащитника , который выступает за команду на правах аренды из «Црвены Звезды».

У нас есть пункт, который позволяет нам купить его за 1,5 миллиона евро, и «Црвена Звезда» должна его принять. Мы бы предпочли заплатить меньше, скажем, 400 тысяч евро, и договориться о проценте от будущих продаж. Мне это кажется более реалистичным. Но мы, безусловно, будем придерживаться согласованных планов.

Россиянин вместе с «Целе» стал чемпионом Словении в сезоне-2023/24.