Кассано не хочет, чтобы Мотта возглавил «Ювентус»

Экс-футболист сборной Италии не хочет видеть в роли главного тренера «Ювентуса».

Я искренне надеюсь, что Тиаго Мотта не станет переходить в «Ювентус», я всей душой надеюсь на это. Тиаго Мотта проделал невероятную работу, он был одним из лучших тренеров в Италии вместе с Гасперини.

Но есть одна особенность: помните, что «Юве» уже пытался изменить курс, приглашая Сарри несколько лет назад. У «Ювентуса» всегда была мантра: «Победа не важна, она – единственное, что имеет смысл», это утверждал Бониперти.

Им нет дела до красивого футбола. Они попытались пойти другим путем, который я считаю верным, ведь последний, кто выиграл Скудетто, был Сарри, пусть и с огромным числом трудностей, но потом его уволили.

Пирло был молодым тренером, который неплохо трудился, заняв четвертое место и взяв два трофея. Они хотели пойти этим путем, но затем вернулись к старому, лишь победа важна для них.

Я вижу Тиаго Мотту в роли выдающегося молодого специалиста, сильной личности, проделавшей фантастическую работу, он приходит туда… Два, три, четыре месяца, и знаете, что случится? Наступит катастрофа, как это было с Сарри. Если ты это читаешь, Тиаго, не иди в «Юве».