Кассано не хочет, чтобы Мотта возглавил «Ювентус»

Экс-футболист сборной Италии Антонио Кассано не хочет видеть Тиаго Мотту в роли главного тренера «Ювентуса».
Я искренне надеюсь, что Тиаго Мотта не станет переходить в «Ювентус», я всей душой надеюсь на это. Тиаго Мотта проделал невероятную работу, он был одним из лучших тренеров в Италии вместе с Гасперини.
Но есть одна особенность: помните, что «Юве» уже пытался изменить курс, приглашая Сарри несколько лет назад. У «Ювентуса» всегда была мантра: «Победа не важна, она – единственное, что имеет смысл», это утверждал Бониперти.
Им нет дела до красивого футбола. Они попытались пойти другим путем, который я считаю верным, ведь последний, кто выиграл Скудетто, был Сарри, пусть и с огромным числом трудностей, но потом его уволили.
Пирло был молодым тренером, который неплохо трудился, заняв четвертое место и взяв два трофея. Они хотели пойти этим путем, но затем вернулись к старому, лишь победа важна для них.
Я вижу Тиаго Мотту в роли выдающегося молодого специалиста, сильной личности, проделавшей фантастическую работу, он приходит туда… Два, три, четыре месяца, и знаете, что случится? Наступит катастрофа, как это было с Сарри. Если ты это читаешь, Тиаго, не иди в «Юве».
о чем там Кассано?
футбол Мотты был прагматичный.
но правильный с точки зрения сильной команды, где ты диктуешь свои условия.
Мотта играет футбол очень вертикально, но это не кружевной Саррибол.
как раз то, что нужно Ювентусу.
Удачи Тьяго.
но лучше бьы ты возглавил Милан.
в Ювентус я ждал Конте, но видимо не судьба.
Что касается именно командных ожиданий - то просто понадеюсь, что Ювентус для начала начнет меняться в лучшую сторону в плане качества игры, а уж если придет качество, то далее будет и результат.
Сильный Юве нужен в Лиге чемпионов.
о чем там Кассано?
футбол Мотты был прагматичный.
но правильный с точки зрения сильной команды, где ты диктуешь свои условия.
Мотта играет футбол очень вертикально, но это не кружевной Саррибол.
как раз то, что нужно Ювентусу.
Удачи Тьяго.
но лучше бьы ты возглавил Милан.
в Ювентус я ждал Конте, но видимо не судьба.
Что касается именно командных ожиданий - то просто понадеюсь, что Ювентус для начала начнет меняться в лучшую сторону в плане качества игры, а уж если придет качество, то далее будет и результат.
Сильный Юве нужен в Лиге чемпионов.