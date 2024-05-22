Халк — об игре за «Зенит»: «Когда мы забивали, партнёры нас бойкотировали»

Нападающий «Атлетико Минейро» рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время выступления за петербургский «Зенит» вместе с полузащитником Акселем Витселем.

Начало было трудным. Он был в «Бенфике», а я в «Порту». Они подписали сначала его, а затем меня. Тогда за мой переход заплатили 60 миллионов евро. Когда мы туда приехали, игроки начали завидовать, потому что они были старше, речь только о русских.

Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще бойкотировали. Помню, как в то время я сказал своему менеджеру: «Чувак, я хочу уйти». Это было в первый год. Он сказал, что президент меня не отпустит. «Чувак, нас не очень хорошо приняли, они недовольны». Менеджер ответил: «Они пообещали, что изменят раздевалку».

Я не хотел быть лучше других. «Если выиграешь ты, победят все вместе». Они не позволили мне покинуть команду. Через полтора года я сказал, что собираюсь уйти, затем президент навёл порядок в раздевалке, убрал 4-5 игроков, и со мной продлили контракт. Тогда мы выиграли всё, атмосфера была чудесная.