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Халк — об игре за «Зенит»: «Когда мы забивали, партнёры нас бойкотировали»

вчера, 09:59

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время выступления за петербургский «Зенит» вместе с полузащитником Акселем Витселем.

Начало было трудным. Он был в «Бенфике», а я в «Порту». Они подписали сначала его, а затем меня. Тогда за мой переход заплатили 60 миллионов евро. Когда мы туда приехали, игроки начали завидовать, потому что они были старше, речь только о русских.

Мы забивали голы, а ребята не праздновали, отворачивались. Они вообще бойкотировали. Помню, как в то время я сказал своему менеджеру: «Чувак, я хочу уйти». Это было в первый год. Он сказал, что президент меня не отпустит. «Чувак, нас не очень хорошо приняли, они недовольны». Менеджер ответил: «Они пообещали, что изменят раздевалку».

Я не хотел быть лучше других. «Если выиграешь ты, победят все вместе». Они не позволили мне покинуть команду. Через полтора года я сказал, что собираюсь уйти, затем президент навёл порядок в раздевалке, убрал 4-5 игроков, и со мной продлили контракт. Тогда мы выиграли всё, атмосфера была чудесная.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:47
Пауки в банке, не важна командная игра, важны личные показатели
Asper
Asper
вчера в 21:41
Широков, кстати, прям старался наладить с ними взаимопонимание сразу, в самый разгар всей этой бузы. Это бросалось в глаза, что Роман отстранился от компашки бунтовщиков
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 20:50
Денисов говорили тогда мутит,где был Денисов там всегда были претензии и недовольства
pomor45
pomor45 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:25
Мудрый Артемка с Халком в разных раздевалках ошивались.
Ron09
Ron09
вчера в 18:39, ред.
Денисов ушёл из Зенита чтобы развалить проект Роберто Карлоса с Хидингом
Dauletbek
Dauletbek ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 18:22
Не болельщик Зенита. Но тогда часто говорили об этом. Тогда Денисов фигурировал
Lewa2708
Lewa2708 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:14
Вы в праве думать как хотите, но от себя просто знаю и говорю, что в корне, дело не в клубах
sv_1969
sv_1969 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:50
Вас послушать так только у нас все завидуют!А остальные белые и пушистые!Смешно же
memphis
memphis ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 17:21
Серьезно?) а в правлении РПЛ и прочих футбольных верхушках, которые вертят лимит и разрешают таким как Зенит платить любые деньги, чьи представители?
memphis
memphis ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 17:19
Вот в этом и беда, а Аршавин, Денисов и прочие играли и хотели
Аксинья
Аксинья ответ memphis (раскрыть)
вчера в 17:15
Русские прекрасно знают что они переходят в Зенит полировать лавку за большие деньги и только для виду включают обиженку))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:05
Пока Халк забивал, Денисов и Зырянов завидовали и не праздновали, Широков крыл бразильца матом, и только мудрый Артёмка молча вынимал руку из карманов одежды Халка со всем их содержимым и потом праздновал до утра.
Lewa2708
Lewa2708 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 15:46
Нет, это вообще не вина Зенита и никакого другого клуба
memphis
memphis
вчера в 15:16
И всё равно Денисов был прав. Вот куда это привело Зенит. Теперь это только про бабло, а русские сидят неплохие парни, воспитанников потеряли вовсе. Единственное это вина не только Зенита, но с их подачи
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:15
Да, есть такое, русские умеют завидовать, и не только они...
North West
North West
вчера в 13:49
Чувак)
альсато
альсато
вчера в 13:05
Халк не сказал ничего нового...такие истории-в каждом клубе есть!
lotsman
lotsman ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:42
Речь о Халке. Играл в Зените 2012 - 2016. К чему эту историю тут расписывают, чувакам виднее. Нам не интересно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:13, ред.
Это проявляется не только в футболе. Зависть это национальная российская забава...
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:01
Их теперь китайцы делать будут)))
112910415
112910415
вчера в 11:26
ну да, так бывает ...
Palex
Palex ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:01
Денисов, главный зачинщик бойкота.
LOpp
LOpp
вчера в 10:57
Халк — об игре за «Зенит»: «Когда мы забивали, Денисов на калькуляторе считал мою зарплату за сутки"
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:34
О ком речь, кто скажет? Есть болелы Зенита, которые следят за историей клуба?
dukegzvw8vfy
dukegzvw8vfy
вчера в 10:32
В каждой команде есть свой Денисов.
Futurista
Futurista ответ 4hc7m2vc3dyn (раскрыть)
вчера в 10:31, ред.
Так у нас и мерседесы не способны делать, все заводы немцам отдать?)...
4hc7m2vc3dyn
4hc7m2vc3dyn
вчера в 10:25
Обычная человеческая зависть,сами так не способны забивать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:15
Правильно ,из за зависти некоторые наверно и ушли из Зенита.
j95wv2844j3d
j95wv2844j3d
вчера в 10:10
В общем за58ил русских (4-5 человек) ... гад.
shlomo
shlomo
вчера в 10:06
Халк знает что говорит... был в курсе всего.
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