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Флорентино Перес: «Кроос — один из величайших игроков в истории „Реала“»

вчера, 19:45

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что полузащитник Тони Кроос закончит карьеру после Евро-2024.

Тони Кроос — один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб был и всегда будет его домом.

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 23:23
Легендарный футболист не только Реала и сб Германии , но и мирового футбола!
амурец
амурец
вчера в 23:13
Что верно, то верно
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:51
Легенда Реала!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:22
Мне кажется что он не закончит после евро!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:10
Да он гораздо круче почти любого полузащитника в истории Реала
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:03
Это бесспорно. Модрича ещё забыл упомянуть. Два героя завоевавших много титулов для Мадрида. Заслуженные легенды Реала
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
вот здесь Перес прав.
у Крооса уникальный футбольный интеллект. И один из великих игроков Мадрида.
Андреа Пирло один из любимых игроков.
Кроос рядом Пирло.
и честно скажу. Рад что Кроос уходит)) с его передач и пасов Мбаппе наверно пару десяток наколотил бы...Значит, у Мбаппе будут минус голов.
п.с.
как фанат сб.Англии , хочу финале ЧЕ Англия - Германия))) и пусть ВАР ослепнет когда будет еще один гол за ленточкой.
но.... немцы могут установит отдельную камеру, которая будет следить только за перекладиной ворот сборной Германии)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:57
думаю мало кто будет с этим спорить
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:51
Статую заслужил..
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