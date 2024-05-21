Флорентино Перес: «Кроос — один из величайших игроков в истории „Реала“»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что полузащитник Тони Кроос закончит карьеру после Евро-2024.
Тони Кроос — один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб был и всегда будет его домом.
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что полузащитник Тони Кроос закончит карьеру после Евро-2024.
Тони Кроос — один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб был и всегда будет его домом.
у Крооса уникальный футбольный интеллект. И один из великих игроков Мадрида.
Андреа Пирло один из любимых игроков.
Кроос рядом Пирло.
и честно скажу. Рад что Кроос уходит)) с его передач и пасов Мбаппе наверно пару десяток наколотил бы...Значит, у Мбаппе будут минус голов.
п.с.
как фанат сб.Англии , хочу финале ЧЕ Англия - Германия))) и пусть ВАР ослепнет когда будет еще один гол за ленточкой.
но.... немцы могут установит отдельную камеру, которая будет следить только за перекладиной ворот сборной Германии)))
у Крооса уникальный футбольный интеллект. И один из великих игроков Мадрида.
Андреа Пирло один из любимых игроков.
Кроос рядом Пирло.
и честно скажу. Рад что Кроос уходит)) с его передач и пасов Мбаппе наверно пару десяток наколотил бы...Значит, у Мбаппе будут минус голов.
п.с.
как фанат сб.Англии , хочу финале ЧЕ Англия - Германия))) и пусть ВАР ослепнет когда будет еще один гол за ленточкой.
но.... немцы могут установит отдельную камеру, которая будет следить только за перекладиной ворот сборной Германии)))