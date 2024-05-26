«Аталанта» разгромила «Торино»

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26 мая 2024, 20:52

«Аталанта» обыграла «Торино» (3:0) в матче 38-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 26-й минуте забил нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка. На 43-й минуте Адемола Лукман удвоил преимущество хозяев поля. На 70-й минуте Марио Пашалич с пенальти довёл счёт до разгромного.

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Аталанта» идёт на 4-м месте (69 очков), «Торино» занимает 9-е место (53 очка).