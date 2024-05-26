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«Аталанта» разгромила «Торино»

26 мая 2024, 20:52
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Аталанта» обыграла «Торино» (3:0) в матче 38-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 26-й минуте забил нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка. На 43-й минуте Адемола Лукман удвоил преимущество хозяев поля. На 70-й минуте Марио Пашалич с пенальти довёл счёт до разгромного.

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Аталанта» идёт на 4-м месте (69 очков), «Торино» занимает 9-е место (53 очка).

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Все комментарии
112910415
112910415
27 мая в 19:08
уходи, Алексей !
альсато
альсато
27 мая в 12:49
Не удивлюсь , если гаспирини откажется в следующем сезоне от услуг Лехи))))
Dauletbek
Dauletbek
26 мая в 23:45
В Бергамо, если верить Википедии, всего 121.9 жителей...небольшой город, скажем так
Dauletbek
Dauletbek ответ УЕСКА (раскрыть)
26 мая в 23:41
В Европе клубы на такое не идут,чтобы помочь другой команде. А Аталанта любит играть в свое удовольствие, тем более после ЛЕ кураж поймали.
Митя Митин
Митя Митин
26 мая в 22:38
Еслиб не пара тупых поражений и ничьих былиб выше!
УЕСКА
УЕСКА
26 мая в 22:24
Многие предполагали, что Аталанта проиграет, чтобы помочь Роме выйти в ЛЧ и от Италии было бы 6 клубов, но молодцы бергамаски, что не стали сливать матч и сыграли честно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 мая в 21:33
в первом круге туринские быки разгромили бергамасков на своем поле 3:0.
достойный реванш.
Миранчук для Гаспирини исключительно игрок подмены .
Останется в Бергамо, будет дальше на замену выходить.
уйдет в команду типа Торино, возможно, станет лидером.
но по любому, до Хвичи ему далеко.
Варвар7
Варвар7
26 мая в 21:07, ред.
Аталанта явно в конце сезона поймала кураж...
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