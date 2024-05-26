«Аталанта» разгромила «Торино»

«Аталанта» обыграла «Торино» (3:0) в матче 38-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 26-й минуте забил нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка. На 43-й минуте Адемола Лукман удвоил преимущество хозяев поля. На 70-й минуте Марио Пашалич с пенальти довёл счёт до разгромного.
Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.
«Аталанта» идёт на 4-м месте (69 очков), «Торино» занимает 9-е место (53 очка).
достойный реванш.
Миранчук для Гаспирини исключительно игрок подмены .
Останется в Бергамо, будет дальше на замену выходить.
уйдет в команду типа Торино, возможно, станет лидером.
но по любому, до Хвичи ему далеко.
достойный реванш.
Миранчук для Гаспирини исключительно игрок подмены .
Останется в Бергамо, будет дальше на замену выходить.
уйдет в команду типа Торино, возможно, станет лидером.
но по любому, до Хвичи ему далеко.