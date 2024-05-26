«Саутгемптон» обыграл «Лидс» и вышел в АПЛ

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26 мая 2024, 19:13

«Саутгемптон» обыграл «Лидс» (1:0) в финале плей-офф Чемпионшипа и вернулся в АПЛ .

Единственный гол в игре на 24-й минуте забил полузащитник «Саутгемптона» Адам Армстронг.