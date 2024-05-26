«Саутгемптон» обыграл «Лидс» и вышел в АПЛ

«Саутгемптон» обыграл «Лидс» (1:0) в финале плей-офф Чемпионшипа и вернулся в АПЛ.
Единственный гол в игре на 24-й минуте забил полузащитник «Саутгемптона» Адам Армстронг.
Также в АПЛ из Чемпионшипа вышли «Лестер» и «Ипсвич».
|Лидс0 : 1Саутгемптон
|Матч завершен
«Саутгемптон» обыграл «Лидс» (1:0) в финале плей-офф Чемпионшипа и вернулся в АПЛ.
Единственный гол в игре на 24-й минуте забил полузащитник «Саутгемптона» Адам Армстронг.
Также в АПЛ из Чемпионшипа вышли «Лестер» и «Ипсвич».
Команда у них хорошая и стиль игры зрелищный, АПЛ только выиграет от их присутствия
Ну а "святые" одни из главных поставщиков игроков в топ-клуба по праву вернулись на свой уровень
Команда у них хорошая и стиль игры зрелищный, АПЛ только выиграет от их присутствия
Ну а "святые" одни из главных поставщиков игроков в топ-клуба по праву вернулись на свой уровень