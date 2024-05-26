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«Саутгемптон» обыграл «Лидс» и вышел в АПЛ

26 мая 2024, 19:13
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс0 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Саутгемптон» обыграл «Лидс» (1:0) в финале плей-офф Чемпионшипа и вернулся в АПЛ.

Единственный гол в игре на 24-й минуте забил полузащитник «Саутгемптона» Адам Армстронг.

Также в АПЛ из Чемпионшипа вышли «Лестер» и «Ипсвич».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
DXTK
DXTK
27 мая в 07:54
Мы вернулись!!!
SAINTS
SAINTS
26 мая в 19:32
Астронавт выводит святых в АПЛ!
kazakoff
kazakoff
26 мая в 19:32, ред.
Ну ничего, Лидсу главное не растерять свои активы и в следующем сезоне они точно должны выйти
Команда у них хорошая и стиль игры зрелищный, АПЛ только выиграет от их присутствия
Ну а "святые" одни из главных поставщиков игроков в топ-клуба по праву вернулись на свой уровень
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 мая в 19:19
ну что...святые доказали что они больше заслужили играть в вышке
Гость
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