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«Реал» и «Бетис» не отметились голами

вчера, 23:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 38-го тура Ла Лиги (0:0).

Мадридская команда заняла первое место в чемпионате Испании, набрав 95 очков. «Бетис» — 7-й (57 баллов).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:19
есть одно футбольное правило (на все времена), оно звучит так-если не запустил, то ты не проиграл)))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:04
"Реал" - чемпион, готовится к финалу ЛЧ, бережёт силы, здоровье и эмоции игроков (как бы не получить травму), поэтому играли на полутонах, экономно и рационально. В связи с изложенным, результат матча лично меня не удивил.
Матч не смотрел. Сделал выкладки исходя из ситуации.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:53
Бетис крепкий орех.
Размялсь обе команды.
vvepxxygzu6t
vvepxxygzu6t
сегодня в 07:07
Реал уже копит силы на Финал Лиги Чемпионов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:05
Посмотрим каким будет Реал в финале лиги чемпионов
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:03
Ожидаемый результат. Реал сыграл в эконом-режиме. Команда уже думает о финале ЛЧ.
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:29
Винчич зажгёт не сомневайся, перец уже позаботился.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:23
У Бетиса вроде один гол не засчитали !
амурец
амурец
сегодня в 00:50
Реал играл без огонька, надеюст в финале будет другой футбол
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:49
Было грустно наблюдать за тем как Кроос уходит с поля.
Один из немногих игроков Реала. которых уважаю.
Из бывших - это Рауль и Гути.
Все хорошо будет в Реале, играть есть кому.
Но такого игрока и человека как Крооса, не будет.
Финал сыграет Кроос, думаю на высочайшем уровне, сам же понимает, что это будет большая возможность для его бенефиса..
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:39
У Реала в уме ЛЧ
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:20, ред.
Атлетико единственный кто смог обыграть Реал в этом сезоне в чемпионате Испании!
Ждем финал
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 23:56
Окко спасибо за испорченную трансляцию, только 60 минут смог посмотреть, а я вроде деньги плачу...
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 23:56, ред.
Может, кто-то не знает, но ещё до этой игры за последние 6 игр "Бетис" пропустил на Бернабеу 2 мяча, причём в 5 из 6-ти матчей "Реал" не смог забить.

Теперь в итоге из последних 7-ми матчей с "Бетисом" на Бернабеу "Реал" не смог забить в 6-ти))

Не зря работа Пеллегрини мне очень импонирует)

Тут их нежелание пропускать натолкнулось ещё и на нежелание "Реала" забивать или хоть как-то бороться, рискуя получить травму. Поэтому вначале я думал, что будет репетиция финала, но получилась репетиция разминки, хотя обе команды на гол по xG и наиграли) Но очень хорош был вратарь "Бетиса" и суммарно хороши Куртуа и Кепа.

Куртуа в итоге четвёртый матч после возвращения сыграл на ноль, хотя он как раз тут ошибся, но полуметровый офсайд его спас.

Проводили Тони Крооса, проводили Начо, проводили Кепу, в общем, прощальная разминка этакая оказалась.

Не понравилось только, как Дани ужасно сыграл, даром что я фанат Айозе Переса и он прекрасный дриблёр и игрок, но просто ужас от Карвахаля... Как бы после этой игры Папа не решил Васкеса в финале поставить.
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