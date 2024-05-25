«Реал» и «Бетис» не отметились голами

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 38-го тура Ла Лиги (0:0).
Мадридская команда заняла первое место в чемпионате Испании, набрав 95 очков. «Бетис» — 7-й (57 баллов).
«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 38-го тура Ла Лиги (0:0).
Мадридская команда заняла первое место в чемпионате Испании, набрав 95 очков. «Бетис» — 7-й (57 баллов).
Теперь в итоге из последних 7-ми матчей с "Бетисом" на Бернабеу "Реал" не смог забить в 6-ти))
Не зря работа Пеллегрини мне очень импонирует)
Тут их нежелание пропускать натолкнулось ещё и на нежелание "Реала" забивать или хоть как-то бороться, рискуя получить травму. Поэтому вначале я думал, что будет репетиция финала, но получилась репетиция разминки, хотя обе команды на гол по xG и наиграли) Но очень хорош был вратарь "Бетиса" и суммарно хороши Куртуа и Кепа.
Куртуа в итоге четвёртый матч после возвращения сыграл на ноль, хотя он как раз тут ошибся, но полуметровый офсайд его спас.
Проводили Тони Крооса, проводили Начо, проводили Кепу, в общем, прощальная разминка этакая оказалась.
Не понравилось только, как Дани ужасно сыграл, даром что я фанат Айозе Переса и он прекрасный дриблёр и игрок, но просто ужас от Карвахаля... Как бы после этой игры Папа не решил Васкеса в финале поставить.
Теперь в итоге из последних 7-ми матчей с "Бетисом" на Бернабеу "Реал" не смог забить в 6-ти))
Не зря работа Пеллегрини мне очень импонирует)
Тут их нежелание пропускать натолкнулось ещё и на нежелание "Реала" забивать или хоть как-то бороться, рискуя получить травму. Поэтому вначале я думал, что будет репетиция финала, но получилась репетиция разминки, хотя обе команды на гол по xG и наиграли) Но очень хорош был вратарь "Бетиса" и суммарно хороши Куртуа и Кепа.
Куртуа в итоге четвёртый матч после возвращения сыграл на ноль, хотя он как раз тут ошибся, но полуметровый офсайд его спас.
Проводили Тони Крооса, проводили Начо, проводили Кепу, в общем, прощальная разминка этакая оказалась.
Не понравилось только, как Дани ужасно сыграл, даром что я фанат Айозе Переса и он прекрасный дриблёр и игрок, но просто ужас от Карвахаля... Как бы после этой игры Папа не решил Васкеса в финале поставить.
Один из немногих игроков Реала. которых уважаю.
Из бывших - это Рауль и Гути.
Все хорошо будет в Реале, играть есть кому.
Но такого игрока и человека как Крооса, не будет.
Финал сыграет Кроос, думаю на высочайшем уровне, сам же понимает, что это будет большая возможность для его бенефиса..
Один из немногих игроков Реала. которых уважаю.
Из бывших - это Рауль и Гути.
Все хорошо будет в Реале, играть есть кому.
Но такого игрока и человека как Крооса, не будет.
Финал сыграет Кроос, думаю на высочайшем уровне, сам же понимает, что это будет большая возможность для его бенефиса..