Суд Мадрида частично удовлетворил иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА

Суд Мадрида частично удовлетворил иск, поданный Суперлигой в отношении УЕФА и ФИФА.
Главный судья заявил, что обе организации злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке, присвоив себе дискреционные полномочия запрещать участие в альтернативных соревнованиях и налагать неоправданные и несоразмерные ограничения, нарушающие договор о функционировании Европейского союза.
Постановление суда предписывает ФИФА и УЕФА прекратить санкционированные антиконкурентные действия и запретить их повторение в будущем, а также обязывает немедленно устранить все последствия таких действий, которые имели место до или во время объявления о запуске Суперлиги 18 апреля 2021 года.
Да ещё и добавила, что разводиться не хочет.
Ну и как мужу быть? Стать куколдом и смериться на позор всем окружающим?
Думаю если мужик, то прекратит все отношения с такой вот барышней.
Собственно это ответ тем кто не понимает почему УЕФА и ФИФА не дают согласие на подобные турниры.
Да кстати клубам никто никогда и не запрещал создавать эту самую суперлигу, просто им сказали хотите там играть, то придётся уходить из семьи.
Но Реал, Барса и Юве хотят и рыбку съесть и ... руки не испачкать.
Но так не бывает.
Кстати прочитал это решение суда, ну полный бред, там даже конкретики нет.
Наверное на вопрос, что исправить?
Суд ответит: "Мы сами не знаем, но что нибудь исправьте, нас просто попросили так сделать".
Да ещё и добавила, что разводиться не хочет.
Ну и как мужу быть? Стать куколдом и смериться на позор всем окружающим?
Думаю если мужик, то прекратит все отношения с такой вот барышней.
Собственно это ответ тем кто не понимает почему УЕФА и ФИФА не дают согласие на подобные турниры.
Да кстати клубам никто никогда и не запрещал создавать эту самую суперлигу, просто им сказали хотите там играть, то придётся уходить из семьи.
Но Реал, Барса и Юве хотят и рыбку съесть и ... руки не испачкать.
Но так не бывает.
Кстати прочитал это решение суда, ну полный бред, там даже конкретики нет.
Наверное на вопрос, что исправить?
Суд ответит: "Мы сами не знаем, но что нибудь исправьте, нас просто попросили так сделать".