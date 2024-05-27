Суд Мадрида частично удовлетворил иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА

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вчера, 14:30

Суд Мадрида частично удовлетворил иск, поданный Суперлигой в отношении УЕФА и ФИФА .

Главный судья заявил, что обе организации злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке, присвоив себе дискреционные полномочия запрещать участие в альтернативных соревнованиях и налагать неоправданные и несоразмерные ограничения, нарушающие договор о функционировании Европейского союза.