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Суд Мадрида частично удовлетворил иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА

вчера, 14:30

Суд Мадрида частично удовлетворил иск, поданный Суперлигой в отношении УЕФА и ФИФА.

Главный судья заявил, что обе организации злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке, присвоив себе дискреционные полномочия запрещать участие в альтернативных соревнованиях и налагать неоправданные и несоразмерные ограничения, нарушающие договор о функционировании Европейского союза.

Постановление суда предписывает ФИФА и УЕФА прекратить санкционированные антиконкурентные действия и запретить их повторение в будущем, а также обязывает немедленно устранить все последствия таких действий, которые имели место до или во время объявления о запуске Суперлиги 18 апреля 2021 года.

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Перевод с elimparcial.es
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:51
всё предельно абстрактно
c4myy5hqkjy7
c4myy5hqkjy7
вчера в 17:05, ред.
Живёт семейная пара и в один из прекрасных деньков жена заявляет, что пойдёт на лево, причём при многочисленных родственников.
Да ещё и добавила, что разводиться не хочет.
Ну и как мужу быть? Стать куколдом и смериться на позор всем окружающим?
Думаю если мужик, то прекратит все отношения с такой вот барышней.

Собственно это ответ тем кто не понимает почему УЕФА и ФИФА не дают согласие на подобные турниры.
Да кстати клубам никто никогда и не запрещал создавать эту самую суперлигу, просто им сказали хотите там играть, то придётся уходить из семьи.
Но Реал, Барса и Юве хотят и рыбку съесть и ... руки не испачкать.
Но так не бывает.
Кстати прочитал это решение суда, ну полный бред, там даже конкретики нет.

Наверное на вопрос, что исправить?
Суд ответит: "Мы сами не знаем, но что нибудь исправьте, нас просто попросили так сделать".
Elliada_
Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:47
Я в детали не вникал, просто фанаты Реала намекали на то же самое, когда суд Барселоны оправдал каталонцев по делу Негрейры. Мол помогли своим.
s78hhe4apskh
s78hhe4apskh
вчера в 15:30
Ну теперь каждый желающий сможет проводить свои турниры, кубки и прочее...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:09
Скоро фифу и уефу вообще разгонят !
shlomo
shlomo
вчера в 15:08
И тут же ФИФА и УЕФА испугались и пошли на попятную..:)))
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:05
Да пусть хоть суд Альфа Центавры, какая разница. Главное ведь не в этом, а в содержании решения суда. Что не не так в этом решении, по-моему вполне справедливое, осуществлять обеим организациям свою деятельность на равных правах, не мешая друг другу. Это ли не та самая демократия, о которой на Западе трубят из каждого утюга? Или когда дело касается денег, а особенно больших денег, то демократию можно и подвинуть на второй, третий... десятый план, впрочем как и было всегда.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:05
Пусть сделают Суперлигу или же пусть не трогают формат Лиги Чемпионов УЕФА.
Elliada_
Elliada_
вчера в 14:50
Суд Мадрида, как и местный клуб, за Суперлигу. Что скажут суды Турина и Барселоны?
gc2scrgg9kxm
gc2scrgg9kxm
вчера в 14:48
Давно пора сделать Суперлигу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:32
И лет 10 тоже. Клубы АПЛ пока не готовы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:31
СуперЛиги не быть в ближайшие дни 20
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