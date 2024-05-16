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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск «Динамо» против Норманна

вчера, 11:59

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск московского «Динамо» к бывшему полузащитнику клуба Матиасу Норманну и клубу «Аль-Раэд». Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал следующие арбитражные процедуры в связи с этим делом: Матиас Норманн против «Динамо», «Динамо» против Матиаса Нормана и «Аль-Раэда», «Аль-Раэд» против «Динамо». Дела будут рассматриваться совместно и переданы на рассмотрение одной и той же коллегии арбитров. Дата слушания будет опубликована позднее на сайте.

В августе 2023-го хавбек перешёл в саудовский клуб, хотя «Динамо» и «Ростов», у которого москвичи арендовали Норманна, не расторгали с ним договор. Позже клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на норвежца в Спортивный арбитражный суд. В ноябре трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве соглашения с «Ростовом» и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норманн также обратился в CAS по поводу этих дел.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 12:31
Динамо на Норманна, Норманн на динамо - кто кого.)
uwa89zs6kk6f
uwa89zs6kk6f
вчера в 12:03
Полный бардак наступил, кто что хочет, тот и делает.
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