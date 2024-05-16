Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск «Динамо» против Норманна

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вчера, 11:59

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск московского «Динамо» к бывшему полузащитнику клуба и клубу «Аль-Раэд». Об этом сообщили в пресс-службе CAS .

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал следующие арбитражные процедуры в связи с этим делом: Матиас Норманн против «Динамо», «Динамо» против Матиаса Нормана и «Аль-Раэда», «Аль-Раэд» против «Динамо». Дела будут рассматриваться совместно и переданы на рассмотрение одной и той же коллегии арбитров. Дата слушания будет опубликована позднее на сайте.