Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск «Динамо» против Норманна

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск московского «Динамо» к бывшему полузащитнику клуба Матиасу Норманну и клубу «Аль-Раэд». Об этом сообщили в пресс-службе CAS.
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал следующие арбитражные процедуры в связи с этим делом: Матиас Норманн против «Динамо», «Динамо» против Матиаса Нормана и «Аль-Раэда», «Аль-Раэд» против «Динамо». Дела будут рассматриваться совместно и переданы на рассмотрение одной и той же коллегии арбитров. Дата слушания будет опубликована позднее на сайте.
В августе 2023-го хавбек перешёл в саудовский клуб, хотя «Динамо» и «Ростов», у которого москвичи арендовали Норманна, не расторгали с ним договор. Позже клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на норвежца в Спортивный арбитражный суд. В ноябре трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве соглашения с «Ростовом» и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норманн также обратился в CAS по поводу этих дел.