Защитник «Зенита» Нино подал в суд на бывшего бразильского депутата

Защитник «Зенита» Нино подал в суд Сан-Паулу на актёра и бывшего депутата Александра Фроту.
По информации источника, иск об имиджевых правах подан после заявления Фроты, который в марте на подкасте сообщил о том, что бывший исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Фернандо Динис вызвал футболиста в национальную команду, чтобы возросла его стоимость. Он отметил, что специалист знал о предстоящем переходе Нино в клуб из Санкт-Петербурга.
Нино требует компенсации в размере 50 тысяч бразильских реалов.
https://youtu.be/_6N-aEb4kr0?feature=shared