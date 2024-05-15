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Защитник «Зенита» Нино подал в суд на бывшего бразильского депутата

вчера, 12:57

Защитник «Зенита» Нино подал в суд Сан-Паулу на актёра и бывшего депутата Александра Фроту.

По информации источника, иск об имиджевых правах подан после заявления Фроты, который в марте на подкасте сообщил о том, что бывший исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Фернандо Динис вызвал футболиста в национальную команду, чтобы возросла его стоимость. Он отметил, что специалист знал о предстоящем переходе Нино в клуб из Санкт-Петербурга.

Нино требует компенсации в размере 50 тысяч бразильских реалов.

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Futurista
Futurista
вчера в 13:54
Нина с Фернандо подогрели-обобрали Зенит слегка)...

lotsman
lotsman
вчера в 13:11
Это как то относится к футболу?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:07
И для чего нам нужна такого рода информация.
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