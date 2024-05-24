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Суд снял с «Барселоны» обвинения во взяточничестве по «делу Негрейры»

вчера, 17:57

Суд Барселоны снял с футбольного клуба «Барселона» обвинения во взяточничестве за выплаты бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Напомним, ранее сообщалось о выплате каталонским клубом в период с 2001 по 2018 год более 7 млн евро Негрейре и его сыну. В «Барсе» заявляли, что переводили деньги за консультационные услуги. Суд согласился с антикоррупционной прокуратурой и защитой и отменил обвинения против руководителей «сине-гранатовых» во взяточничестве.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 03:43
Вы не понимаете! Они не давали ему взяток! Они просто консультировались: как и в какой отрезок игры нужно вести себя определённым образом, на какой минуте забить, а на какой - пропустить, сколько фолов, карточек и угловых нужно постараться заработать за игру... Это просто консультации, никакого мошенничества! :)
амурец
амурец
сегодня в 01:02, ред.
Ну конечно суд Барселоны какое еще мог вынести решеие, но фвкт то что Барселона плвтила судье установлен, хотя вполне может и переводили деньги Негейре за консультации, он консультировал какому судье и сколько заплатить
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:49, ред.
Самое главное для нас это то, что мы узнали о том, что Барселона давала ему деньги.
А остальные, это уже не важно. Тем более, решение вынес барселонский суд. Ведь эта провинция терпеть не может Испанию, поэтому и хотела выйти из строя Испании.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 22:09
Бредовые обвинения. Изначально было понятно, что это заказуха.
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:06
В «Барсе» заявляли, что переводили деньги за консультационные услуги.

Какая удобная формулировка, которой можно оправдать абсолютно любую взятку, абсолютно любому чиновнику. Но самое главное не то, как закончилось это дело, а то, что Барса признала, что давала эти деньги Негрейре, а дальше, те кто может сложить два и два, всё поймут сами. Ну, а сектантам что-то доказывать - себя не уважать.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:03
    Futurista
    Futurista ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 20:44
    Нет уж...пусть довольствуются тем что есть...за такие деньги могут и решение суда переиграть в обратную сторону)...
    Hamman
    Hamman
    вчера в 19:14
    Ну подкупить можно не только футбольных судей. Тем более это решение суда Барселоны. Своё дерь мо не пахнет?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:51
    повлияли на результаты?
    и на какие именно матчи?))
    может, майское дерби на сантьяго бернабеу 2-6...или 5-0 на Камп Ноу?
    по теме немного не так, Барсу не обвиняют в спортивной коррупции, типа подкуп судей сделать результат в пользу Барсы.
    дело о консультационных выплатах.
    еще раз, подкуп судей не предъявляют.
    ссылка прилагается.
    https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230928/1002077321/confidencial-juez-imputa-barca-cohecho.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
    Dead Body 13
    Dead Body 13
    вчера в 18:37
    Получается, это прецедент, что действующему топ-чиновнику, который прямо может влиять на результаты матчей, можно систематически давать большие деньги и это норма.

    Думаю, Нассер и Мансур после этой новости обрадовались)
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 18:36
    Пора Барсе потребовать бабки за моральный ущерб от любителей фейковых обвинений.. 1 лярд достаточно.. 😆
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 18:17
    Сняли это хорошо для Барсы!Им бы еще президента адекватного
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 18:09
    Опа! Барселона оказывается выигрывала всё честно. Теперь за Мадрид нужно взяться. У них грехов побольше будет.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:01
    Сегодня сняли обвинения , а завтра не исключено , что возобновят тяжбу...
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 17:58
    Кругом одни жулики...
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