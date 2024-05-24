Суд снял с «Барселоны» обвинения во взяточничестве по «делу Негрейры»

Суд Барселоны снял с футбольного клуба «Барселона» обвинения во взяточничестве за выплаты бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Напомним, ранее сообщалось о выплате каталонским клубом в период с 2001 по 2018 год более 7 млн евро Негрейре и его сыну. В «Барсе» заявляли, что переводили деньги за консультационные услуги. Суд согласился с антикоррупционной прокуратурой и защитой и отменил обвинения против руководителей «сине-гранатовых» во взяточничестве.
А остальные, это уже не важно. Тем более, решение вынес барселонский суд. Ведь эта провинция терпеть не может Испанию, поэтому и хотела выйти из строя Испании.
А остальные, это уже не важно. Тем более, решение вынес барселонский суд. Ведь эта провинция терпеть не может Испанию, поэтому и хотела выйти из строя Испании.
Какая удобная формулировка, которой можно оправдать абсолютно любую взятку, абсолютно любому чиновнику. Но самое главное не то, как закончилось это дело, а то, что Барса признала, что давала эти деньги Негрейре, а дальше, те кто может сложить два и два, всё поймут сами. Ну, а сектантам что-то доказывать - себя не уважать.
Какая удобная формулировка, которой можно оправдать абсолютно любую взятку, абсолютно любому чиновнику. Но самое главное не то, как закончилось это дело, а то, что Барса признала, что давала эти деньги Негрейре, а дальше, те кто может сложить два и два, всё поймут сами. Ну, а сектантам что-то доказывать - себя не уважать.
и на какие именно матчи?))
может, майское дерби на сантьяго бернабеу 2-6...или 5-0 на Камп Ноу?
по теме немного не так, Барсу не обвиняют в спортивной коррупции, типа подкуп судей сделать результат в пользу Барсы.
дело о консультационных выплатах.
еще раз, подкуп судей не предъявляют.
ссылка прилагается.
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230928/1002077321/confidencial-juez-imputa-barca-cohecho.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
и на какие именно матчи?))
может, майское дерби на сантьяго бернабеу 2-6...или 5-0 на Камп Ноу?
по теме немного не так, Барсу не обвиняют в спортивной коррупции, типа подкуп судей сделать результат в пользу Барсы.
дело о консультационных выплатах.
еще раз, подкуп судей не предъявляют.
ссылка прилагается.
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230928/1002077321/confidencial-juez-imputa-barca-cohecho.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
Думаю, Нассер и Мансур после этой новости обрадовались)
Думаю, Нассер и Мансур после этой новости обрадовались)