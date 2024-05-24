Суд снял с «Барселоны» обвинения во взяточничестве по «делу Негрейры»

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вчера, 17:57

Суд Барселоны снял с футбольного клуба «Барселона» обвинения во взяточничестве за выплаты бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Напомним, ранее сообщалось о выплате каталонским клубом в период с 2001 по 2018 год более 7 млн евро Негрейре и его сыну. В «Барсе» заявляли, что переводили деньги за консультационные услуги. Суд согласился с антикоррупционной прокуратурой и защитой и отменил обвинения против руководителей «сине-гранатовых» во взяточничестве.