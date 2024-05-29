Анчелотти: «Я завершу карьеру в качестве тренера „Реала“»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
Я завершу карьеру в качестве тренера «Реала». Я буду в команде до тех пор, пока нужен ей.
В сезоне 2023/24 «сливочные» стали чемпионами Испании, а в финале Лиги чемпионов сыграют с дортмундской «Боруссией».
плюс итальянец грамотно работает в медиа.
в большом клубе обязательно есть или был лидер или вожак.
лидер мог быть любым -- он может быть сильным, слабым, деструктивным, истеричным или самодуром, но он должен быть.
Анчелотти сильный мудрый лидер своей преданной команды.
Перес как опытному президенту, надо знать его плюсы и минусы влияния на коллектив. и Перес не станет разрушать то что создавалось годами.
ну а Анчелотти через медиа вот таким откровениями заручается его поддержкой))
Перес все понимает.
Почему не нравится Тен Хаг в МЮ?
идет постоянное кормление крокодилов голландца.
то это надо, то других надо, то состав не сильный, то такое и т.д.
и сколько крокодила не корми, он постоянно будет голодным.
Анчелотти работает тем материалом, каким распологает.
не несет хны, жалобы и прочей слабостей.
возможно, и есть какие то непонимания между Пересом - Анчелотти - игроками.
но все решают внутри клуба.
поэтому здоровая среда в Реале.
поэтому Анчелотти хочет остаться в структуре Реала.
а если не суждено, спокойно выйдет на пенсию.
или примет сборную Бразилию, есть такой запасной вариант)))
тем более лидеры Селесао всегда будут за Карло.
плюс итальянец грамотно работает в медиа.
в большом клубе обязательно есть или был лидер или вожак.
лидер мог быть любым -- он может быть сильным, слабым, деструктивным, истеричным или самодуром, но он должен быть.
Анчелотти сильный мудрый лидер своей преданной команды.
Перес как опытному президенту, надо знать его плюсы и минусы влияния на коллектив. и Перес не станет разрушать то что создавалось годами.
ну а Анчелотти через медиа вот таким откровениями заручается его поддержкой))
Перес все понимает.
Почему не нравится Тен Хаг в МЮ?
идет постоянное кормление крокодилов голландца.
то это надо, то других надо, то состав не сильный, то такое и т.д.
и сколько крокодила не корми, он постоянно будет голодным.
Анчелотти работает тем материалом, каким распологает.
не несет хны, жалобы и прочей слабостей.
возможно, и есть какие то непонимания между Пересом - Анчелотти - игроками.
но все решают внутри клуба.
поэтому здоровая среда в Реале.
поэтому Анчелотти хочет остаться в структуре Реала.
а если не суждено, спокойно выйдет на пенсию.
или примет сборную Бразилию, есть такой запасной вариант)))
тем более лидеры Селесао всегда будут за Карло.