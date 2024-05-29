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Анчелотти: «Я завершу карьеру в качестве тренера „Реала“»

вчера, 11:18

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

Я завершу карьеру в качестве тренера «Реала». Я буду в команде до тех пор, пока нужен ей.

В сезоне 2023/24 «сливочные» стали чемпионами Испании, а в финале Лиги чемпионов сыграют с дортмундской «Боруссией».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 18:21
Посмешищем он стал не потому что уехал на заработки, а то как он это сделал. Раньше он насмехался над Хави, говоря "Он уехал в Катар, потому что никому не нужен". В итоге сам там оказался никому не нужный. МЮ разорвал с ним контракт. Агент бегал, предлагал его всем подряд клубам, вышедшим в ЛЧ, но все от него отказались. Пришлось соглашаться на вариант с Аль-Насром. И в СА над ним фанаты смеются, дразнят его каждый матч, кричат ему "Месси, Месси", а он от этого бесится и отвечает им неприличными жестами, за что потом получает дисквалификации. Так что да, он стал посмешищем.
SonicStar
SonicStar
вчера в 18:12
Эх...а когда то клялся, что обязательно в своей тренерской карьере возглавит Рому...зачем бросаться обещаниями?
112910415
112910415
вчера в 17:43
смело, решительно ... браво !
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:29
Если он стал посмещищем у фанатов Месси, то это не важно, потому что он и до этого у них так же котировался. А по фактам два великих игрока уехали на пенсию в равные примерно по силе чемпионаты (по ТМ суммарная стоимость команд +- 20%) и зарабатывают на пенсии, в какой момент они стали посмещищами, посмещище Пеле и другие звёзды-посмещища, которые тоже все ездили чесать перед окончанием карьеры, этому положили начало или кто ещё?
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:18
Здравствуйте!
Дело не в том, что, считается оскорблением, а, с какой частотой оно происходит. Байкал, конкретно не уважает общественность и каждый раз повторяет одно и тоже. Но при этом, он, сам не понимает, что подобные его действия, наводят людей на определенные размышления... Кроме того, этот человек провоцирует людей на конфликты.

Спасибо за ответ.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:08
Здравствуйте. Оскорбления футболистов и других футбольных личностей не является нарушением правил. О том что является можно почитать в разделе Правила - https://www.soccer.ru/rules
Байкал-38
Байкал-38 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:34, ред.
В 2015 году у Хави спросили кто лучше Месси или дырявый гей-нарцисс.
Хави выбрал Месси и после этого девочка обидилась и сказала: «Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», и его мнение мне не интересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен».
По иронии судьбы дырявый сам оказался никому не нужен в Европе, а клубы в открытую стали отказываться от балласта. Особенно красиво сказали в дортмундской Боруссии: "В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
Так открыто дырявого ещё никто не унижал на уровне клубов.
Вот он ненужный футбольным клубам и отправился на потеху шейхам и верблюдам.
Меня ещё спрашивают почему я презираю дырявого, ответ думаю очевиден.
Как раз из за таких гнилых поступков, которые начали проявляться ещё в начале его карьеры в МЮ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:38, ред.
дырявый или недырявый - это дело личное каждого.
личную жизнь смешивать с рабочей - неэтично.
за работу человек несет ответственность.
другое дело - когда огромная масса людей сделала из Роналду или Месси кумира и иконы)) это уже вопрос с психикой.
я, как мусульманин, такое не приемлю.
мы фанаты клубов разных цветов. и нас обьединяет одна игра - футбол.
я примеру фанат английского футбола, но то же время симпатии есть отдельным самобытным клубам Италии, Испании, Аргентины, Франции.
к Реалу, как и многому испанскому, включая и сборную, неприязнь есть.
но чисто по футбольному противостоянию.
если Англия и Аргентины будут в финале...хочу уничтожения Аргентины)) возможно, за гол рукой Марадоны
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:28
не думаю, что с Анчелотти так поступят.
плюс итальянец грамотно работает в медиа.
в большом клубе обязательно есть или был лидер или вожак.
лидер мог быть любым -- он может быть сильным, слабым, деструктивным, истеричным или самодуром, но он должен быть.
Анчелотти сильный мудрый лидер своей преданной команды.
Перес как опытному президенту, надо знать его плюсы и минусы влияния на коллектив. и Перес не станет разрушать то что создавалось годами.
ну а Анчелотти через медиа вот таким откровениями заручается его поддержкой))
Перес все понимает.
Почему не нравится Тен Хаг в МЮ?
идет постоянное кормление крокодилов голландца.
то это надо, то других надо, то состав не сильный, то такое и т.д.
и сколько крокодила не корми, он постоянно будет голодным.
Анчелотти работает тем материалом, каким распологает.
не несет хны, жалобы и прочей слабостей.
возможно, и есть какие то непонимания между Пересом - Анчелотти - игроками.
но все решают внутри клуба.
поэтому здоровая среда в Реале.
поэтому Анчелотти хочет остаться в структуре Реала.
а если не суждено, спокойно выйдет на пенсию.
или примет сборную Бразилию, есть такой запасной вариант)))
тем более лидеры Селесао всегда будут за Карло.
УЕСКА
УЕСКА ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 14:25
Речь идет не о его достижениях за тренерскую карьеру, а о том как он ее завершит. Если Реал закончит сезон без трофеев и Анчелотти уволят, то это будет неудачное завершение карьеры. Роналду вон тоже провел выдающуюся карьеру, но стал не нужен европейским клубам, уехал в Аравию (хотя до этого высмеивал за это Хави) и стал посмешищем. Уходить надо вовремя.
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:45
Мне трудно ответить, на Ваш, вопрос, Павел. Конечно, я полностью с Вами согласен, и сам, неоднократно подымал эту тему. Но, знаете, в подобных случаях, я всегда вспоминаю советскую классику, фильм "Обратной дороги нет". Так вот, на вопрос партизана Лёвушкина- откуда берутся такие люди, мудрый дед ответил: "От сырости"...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:26
Ничего хитроумного, он и раньше об этом говорил прямым текстом - он обосновался в Мадриде, живёт там и никуда переезжать больше не хочет, поэтому будет работать контракт с "Реалом" (в том числе если он будет продлён), а дальше по уже готовой договорённости он войдёт в руководство "Реала" и будет работать на административной должности. Он то же самое повторил.
Capral
Capral
вчера в 13:25
Повторение сериала- "Дырявый возвращается"!!! Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это ж надо, так последовательно- преследовать одного человека...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 13:19
Мне смешно, как может быть неудачным завершение карьеры тренера, который взял 4 ЛЧ и побеждал во всех топ5 чемпионатах) И в первую очередь ЛЧ с "Реалом", особенно 4я и, если будет, 5я, потому что 4я была взята со сложнейшим плей-офф (1, 2, 3 и 4 команды по стоимости в ТМ), да и эта, если будет, то не проще. Оба раза удалось обыграть сильнейший клуб мира по игре - МС - а это очень дорогого стоит всё-таки.
Байкал-38
Байкал-38 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:48
Лучше вообще не зарекаться!
Вон дырявый гей-нарцисс думал, что перед ним вечно будут лебезить, распустил свой язык, а потом когда понял, что ни один уважающий себя клуб в Европе не хочет его видеть, то уехал к верблюдам.
Не удивлюсь Карло тоже там увидеть, но отчасти он может оказаться прав, как тренер он закончится.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:47
Зря Анчелотти это сказал. Перес с тренерами не церемонится. Для него не существует авторитетов. Один неудачный сезон и даст пинка под зад. Это будет не очень хорошее завершение карьеры. Лучше уходить как Кроос на пике, а не ждать пока ты станешь ненужным и тебя выгонят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:14
бензема тоже говорил что реал его последний клуб.
затем продал себя саудитам, наверно чтоб фанаты аль-иттихада освистали его.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:13
Хорошие слова. Но как говорят - лучше не зарекаться.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:49
Хитроумный ответ Карло.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:41
Лишь бы не как у Хави вышло. Сказал одно, вышло другое.
xm8sy3pwfp9m
xm8sy3pwfp9m
вчера в 11:37
Мастер так и должен сделать,уйти на триумфе
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