Тренер-чемпион и архитектор «Интера» сидит без работы. Смущает характер, Де Лаурентис должен рискнуть

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вчера, 12:49

Потенциальной пользы гораздо больше.

Есть такие примеры, когда отсутствие предложений не отражает твоего истинного уровня. В случае с Антонио Конте всё именно так. Он до сих пор не возглавил ни один из клубов, но нет сомнений, что его уровень – претенденты на чемпионство.

Период в «Тоттенхэме» показал, что середняки противопоказаны

Итальянский менеджер требователен ко всем. Высокие стандарты выставляет для себя же – и для руководства, для игроков. От первых требует соответствующих амбициям вложений, от вторых – полной самоотдачи. В Лондоне это вступило в резкий резонанс с философией, которая давно укоренилась в «Тоттенхэме». Это бестрофейный клуб, и довольствуется финалами Кубков как максимум.

Уживались первую часть сезона-22/23, Конте даже выбил пару летних трансферов. И смотрелись лондонцы неплохо – в отпуск на период ЧМ -2022 уходили в зоне Лиги чемпионов, на 4-й строчке. До этого вообще находились в тройке. И с еврокубковой кампанией ладилось.

Только в феврале-марте вся эта магия разрушилась. В зимнее трансферное окно «Тоттенхэм» никого не подписал, игроки перестали показывать свой максимум. Антонио ситуация вывела из себя – после упущенной победы над «Саутгемптоном» (3:1 к 74-й минуте, итоговые 3:3) менеджер прошёлся по всем. Игроков обвинил в отсутствии мотивации, менеджмент – в нежелании улучшать ситуацию в клубе.

И последующее расставание было абсолютно понятным. «Шпоры» всегда жили по средствам, вкладывались в усиление лишь при необходимости – а для Конте, который всегда хочет побеждать, такой подход недопустим.

Конте не дал ни одного повода усомниться в своём классе

«Тоттенхэм» — скорее исключение в карьере Антонио. У итальянца полно других проектов, с которыми он добивался успеха. Начиная с того же «Ювентуса» начала 2010-х. Именно Конте положил начало эпохе доминирования «старой синьоры», которая в итоге растянулась на 9 лет. С туринцами менеджер трижды становился чемпионом Италии, а в чемпионате-13/14 выбил космические 102 очка.

Дальше был период в «Челси» — и стремительный взлёт «аристократов». На первый же сезон при Конте «синие» завоевали титул в Английской Премьер-Лиге – опередили те же «Ман Сити» с «Ливерпулем», а отрыв от финишировавшего вторым «Тоттенхэма» составлял 7 очков. На следующий год команда взяла и Кубок страны. И заиграл под руководством капризного итальянца даже скандальный форвард Диего Коста.

И, наконец, «Интер». Сейчас «нерадзурри» разрывают с Симоне Индзаги – но фундамент чемпионскому коллективу и самой зрелой команды Италии заложил именно Конте. Он приходил в коллектив, который вот уже 8 сезонов не мог вклиниться в чемпионскую борьбу и как максимум добился возвращения в Лигу чемпионов. На следующий год после назначения миланцы были с серебряными медалями, засверкал Ромелу Лукаку. А на следующий год – долгожданное чемпионство.

Трижды Конте проворачивал один приём. Только четвёртая попытка дала осечку – и то скорее из-за неправильного выбора команды. Это показатель высочайшей эффективности.

Тренер отлично подходит под текущий цикл в «Наполи»

«Наполи» сейчас – прежде всего ментально – разбит. От наследия Спаллетти не осталось ничего. Команда провалила уходящий сезон даже с поправкой на откат. Де Лаурентис судорожно перебирал все варианты, которые могли вернуть команду в прошлое – отсюда ветеран цеха Маццарри и бывший ассистент Сарри и Лучано Франческо Кальцона. Но всё это был неоправданный риск.

Нынешнее состояние неаполитанцев вполне подходит для назначения Конте. Антонио – тренер, который воспитывает психологию победителей и безжалостно отсекает тех, кто ему не подходит. Везде давал быстрый результат, если руководство верило ему и снабжало трансферами. Характер сложный, поэтому итальянец нигде не задерживался надолго. Но показателен пример «Интера» — они расстались, пока не успели друг другу надоесть. Конте двинулся дальше, а «нерадзурри» подобрали специалиста, который продолжил линию, намеченную Антонио. И с Индзаги «Интер» продолжает доминировать (Симоне уже принёс миланцам титул).

Такой вариант идеально подходит «Наполи». Воспоминания о чемпионстве ещё не ушли, Конте сможет дёрнуть за нужные ниточки и встряхнёт команду.

Выбирают между Антонио, Гасперини и Пиоли

С экс-наставником «Тоттенхэма» вели предметные переговоры ещё в апреле – тогда итальянец требовал контракт на 3 сезона с зарплатой 24 миллиона евро. К этому моменту стороны успели наладить контакт, Конте нравится вариант поработать в Неаполе – и теперь он даже готов снизить свои финансовые требования.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис и сам не хочет больше тянуть – по слухам, решение будет принято в ближайшие дни. Помимо Конте в списке функционера были ещё 2 итальянца: Джан Пьеро Гасперини и Стефано Пиоли. В случае с первым предполагалось, что у тренера есть недопонимания с руководством «Аталанты» — и «Наполи» может этим воспользоваться. Но какой бы сложный характер ни был у Гасперини, он сделал бергамасков победителями Лиги Европы. Тут и говорить не о чем.

С Пиоли вероятность успеха куда больше – его уже уволили из «Милана», тренер в свободном плавании. Но вопрос, даст ли он такой же эффект, как Конте. Выбирают неаполитанцы, скорее всего, среди этих двух кандидатов. И очевидно предпочтительным является Антонио.