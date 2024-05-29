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Руни рассказал о клубах, которые мечтает тренировать

вчера, 09:59

Главный тренер клуба «Плимут Аргайл» Уэйн Руни ответил на вопрос о клубах, в которых хотел бы работать.

Я четко определил свою мечту. Всегда говорил, что однажды хочу возглавить «Эвертон» или «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:31
не сбудутся мечты, полагаю !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:34
Хорошее желание и надо его осушествить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:56
только не Юнайтед.
ad86et83uqsx
ad86et83uqsx
вчера в 11:54
Рано ему ещё, опыта маловато, хотя с Эвертоном можно поэкспериментировать
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:43
В МЮ и так хватает проблем. Можно не сейчас?
И вообще, есть несколько некрасивых моментов, связанных с Руни в МЮ. Поэтому я бы не стал его назначать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:39
"Мечты, мечты - где ваша сладость"...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:10
Ну пока его не подпустят ни туда ни сюда....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:44
Ничего удивительного не сказал, я сразу так и подумал.
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