Руни рассказал о клубах, которые мечтает тренировать

Главный тренер клуба «Плимут Аргайл» Уэйн Руни ответил на вопрос о клубах, в которых хотел бы работать.
Я четко определил свою мечту. Всегда говорил, что однажды хочу возглавить «Эвертон» или «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер клуба «Плимут Аргайл» Уэйн Руни ответил на вопрос о клубах, в которых хотел бы работать.
Я четко определил свою мечту. Всегда говорил, что однажды хочу возглавить «Эвертон» или «Манчестер Юнайтед».
И вообще, есть несколько некрасивых моментов, связанных с Руни в МЮ. Поэтому я бы не стал его назначать.
И вообще, есть несколько некрасивых моментов, связанных с Руни в МЮ. Поэтому я бы не стал его назначать.