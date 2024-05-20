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Зырянов рассказал, в чём заключается его работа в структуре «Зенита»

20 мая 2024, 10:51

Российский специалист Константин Зырянов, вернувшийся в «Зенит», рассказал, чем он занимается в клубной структуре.

Во-первых, я на связи со всеми игроками, которых «Зенит» отдал в аренду. Позвонил, познакомился, сказал, что по любым вопросам они могут ко мне обращаться. Узнаю, конечно, и какие у них есть проблемы. Понятно, что некоторые вещи они могут решить через агентов. Но бывают моменты, что представителям игроков некорректно звонить руководству или в тренерский штаб. Тогда я сам могу включиться по каким-то организационным, медицинским вопросам.

Должность для многих пока непривычная. Может, поэтому ребята сами практически не звонят. Думаю, надо вработаться. Объяснить, что это важно. Ведь, например, у «Зенита» сильный медицинский департамент. Если у кого-то медицинские проблемы, то можно получить дополнительные консультации. У того же Бакаева сейчас травма четырёхглавой мышцы бедра. У Адамова тоже есть проблемы со здоровьем. За всем этим мы следим и стараемся содействовать футболистам.

В фокусе моего внимания 22 футболиста структуры «Зенита», которые находятся в арендах. Плюс три игрока, на которых действует опция приоритетного права обратного выкупа – Шамкин, Кравцов и Козлов.

По два раза в неделю, отсматриваю множество встреч. Это не то чтобы отчёты. Естественно, я могу написать так, что любой футболист будет превознесён или закопан. Но мне это не надо, как и руководству «Зенита», как и Сергею Богдановичу. Поэтому стараюсь делать работу объективно: если есть ошибки – показывать их. Плюс даю свою рецензию по поводу игры футболистов в каждом конкретном матче.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
20 мая в 20:51
это же надо 22 игрока в арендах не многовато ли а ещё в самом Зените можно смело четыре пять игроков отдать в аренду
альсато
альсато
20 мая в 14:33
Работа-ответственная!...но я не ВЕРЮ-надписям на заборах!))))))
112910415
112910415
20 мая в 12:47
"любой футболист будет превознесён или закопан "-
многовато полномочий, однако !
ermak6848
ermak6848 ответ Митя Митин (раскрыть)
20 мая в 12:02
оклад жаль не озвучил..
Митя Митин
Митя Митин
20 мая в 11:38
Хорошая работа, сиди и жди звонка !
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