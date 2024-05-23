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18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»

вчера, 13:31

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, который является сыном Рамзана Кадырова, стал президентом команды из Грозного.

Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.

Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов.

18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»

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Все комментарии
d1metras
d1metras ответ fb5cvttk5h92 (раскрыть)
вчера в 22:59
Дай бог дай бог. Очень на это надеюсь. Не чистая команда
d1metras
d1metras
вчера в 22:58
18 лет..Господи какой позор...сначала он адамчика кабанчика пихнул курировать спецназ, СПЕЦНАЗ ДЯДЯ!!! тот хряк будет спецназ курировать))) теперь этого юнца ставит президентом клуба.. мы где живём? Что происходит? Мир сошел с ума)
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 22:56
Почему интересно Соккер, не выделяет лайкнутые коммы?)
R B
R B
вчера в 22:01
А почему не Адачмик?
R B
R B ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:59
Так, смотри, это камень в огород тех кто там был до его назначения) Как бы извиняться не пришлось)
valt134
valt134
вчера в 21:58
Какие способные дети у Рамзана Кадырова!
Palex
Palex ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:28
Кто молодец?
112910415
112910415
вчера в 20:03
плоховатая новость
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Ахмат, кругом Ахмат. Ах и Мат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 19:43
И не только высшее? Есть ли там среднее?
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:20
Даже высшее образование не потребовалось
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 19:10
Ну и куда катится страна, на федеральном уровне-обнуленный, в республике минист - восемнадцатилетний зас.... ц. Позор.
cska1948
cska1948 ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:51
Неужели вы думаете, что выигрышная серия из четырёх игр Ахмата обошлась без блата?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:29
Мда-уж
Alexander Valyaev
Alexander Valyaev
вчера в 17:23
Блат
Храневец
Храневец
вчера в 17:09
Теперь пердив не грозит ,крыша что надо !
eleven LC
eleven LC
вчера в 16:57
Кажется я знаю будущего президента Чеченской Республики
Ну и конечно же ему дали за это орден,а чё нет то?!
112910415
112910415
вчера в 16:40
не совсем это хорошо ...
MIvan
MIvan
вчера в 16:36
Ахмат- президент Ахмата
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:57
Похоже в отдельно взятой республике Советская власть закончилась...
antant1
antant1
вчера в 15:43
Цирк продолжается
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:32
А раньше по закону было нельзя, только с 18 лет)) Сколько ждать пришлось)
fb5cvttk5h92
fb5cvttk5h92
вчера в 15:22
Ахмату не повезло, пердив ему обеспечен.
Рыжая Борода
Рыжая Борода ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 15:17
Да всегда были "сословия" и будут больше в разных формах, но привыкать не хочется, надеемся ))
lotsman
lotsman
вчера в 15:14
Министр по спорту в 18 лет?! Однако.)
oldrussian
oldrussian
вчера в 15:06
А Терек как тёк, так и будет течь. И все прошедшие, нынешние и будущие события лишь отражения в течении этих вод.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:45
Что творят
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
Что за детский сад "Ромашка ".
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 14:44
Историкам повезло, могут средние века с феодализмом изучать в XXI веке на примере некоторых республик.
Futurista
Futurista
вчера в 14:27
Ну ничего)...Аркадий Гайдар в Гражданскую в 17 лет полком командовал...
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