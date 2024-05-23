18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, который является сыном Рамзана Кадырова, стал президентом команды из Грозного.
Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.
Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов.
Ну и конечно же ему дали за это орден,а чё нет то?!
Ну и конечно же ему дали за это орден,а чё нет то?!