Сменщик Почеттино учился у Пепа, вернул «Лестер» в АПЛ. От Марески требуют поднять «Челси» в топ-3

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вчера, 14:12

«Аристократы» – главные спонсоры информационного шума.

После окончания сезона громыхнула новость об отставке Маурисио Почеттино из «Челси». Теперь «синие» дают новую информационную бомбу – готовы перехватить тренера, который помог «Лестеру» вернуться в АПЛ .

Инфантильно расстались с Почеттино

Аргентинец точно не заслужил прощания, тем более такого резкого. Он принимал команду без чёткой философии, игровой схемы, отлаженных сочетаний. Новый «Челси» он отстроил с нуля. И команда при нём стала ощутимо лучше. Ушла неизвестность, появились узнаваемые лидеры. «Аристократы» выдали ударный финиш сезона, набрав 16 очков в 6 матчах – и почти дотянулись до «Тоттенхэма» в топ-5.

Понятно, что от клуба с огромным бюджетом и крупными трансферами ждёшь борьбы за трофеи, за ЛЧ . Но «синим» объективно было рано в эту мясорубку. Зато не было сомнений, что они включатся в борьбу на следующий сезон.

Несмотря на это, с Маурисио попрощались. Решение именно инфантильное – продиктованное желанием получить всё и сразу. Вызванное поверхностной логикой: «Мы вложили больше миллиарда на трансферы за последние 2 сезона, скупили всё, что блестит – почему мы ещё не чемпионы?»

Отчасти аргентинцу даже лучше, что он покинул этот проект. Ему теперь стоит более обдуманно подходить к выбору места продолжения карьеры. А «Челси» опять отправился на поиски наставника, который слепит команду-чемпиона.

В шорт-листе – мейнстримный вариант и архитектор «Брентфорда»

К моменту прощания с Почеттино в шорт-листе лондонцев значились 4 фамилии. В списках уже не было Роберто Де Дзерби – за итальянцем охотились в прошлое межсезонье, но, когда он стал доступен, «синие» переключились.

Зато заострили внимание на Киране Маккенне. Это 38-летний специалист, который на протяжении 8 лет работал с молодёжными командами («Ноттингем», «Тоттенхэм», МЮ ) и дорос до тренера «Манчестер Юнайтед» (попал в штаб Сульшера). Сейчас о нём не говорит только ленивый. Фанаты преемственности отправляют специалиста обратно к манкунианцам, есть вариант с поступательным развитием – «Брайтон».

Ещё один похожий вариант – Себастьян Хенесс, который сделал «Штутгарт» серебряным призёром Бундеслиги. Немец знатно пошумел в минувшем чемпионате и, по последним данным, хочет остаться в клубе. Уж если он не стал говорить с «Баварией» (где уже работал ранее), то у «Челси» шансов ещё меньше.

Наиболее надёжный и проверенный реалиями АПЛ кандидат – Томас Франк, который сделал «Брентфорд» крепким середняком Премьер-Лиги. С ним «пчёлы» ворвались в элитный дивизион и закрепились здесь, причём в прошлом сезоне боролись за еврокубки. Просадка в этом сезоне – следствие потери лидеров. Объективно датчанин созрел для нового вызова. Но из «Брентфорда» он уходить не торопится.

Ищут тренера, который встанет в один ряд с Гвардиолой и Артетой

Наряду с кандидатами выше рассматривался вариант с назначением Энцо Марески. Лондонцы нацелились на специалиста, который бы в перспективе смог противостоять Пепу Гвардиоле и Микелю Артете, вывести «Челси» на один уровень с «Ман Сити» и «Арсеналом», которые в завершившемся сезоне разыгрывали чемпионство.

Также боссы больше внимания уделяли соответствию сменщика Почеттино выстроенной структуре – специалист должен ставить футбол с упором на владение и выдерживать давление в медиа. Методом исключения остался лишь Мареска, с ним начали переговоры. Изначально обговаривался контракт на 2 года с опцией продления на 1 сезон, теперь же сообщается о минимум пятилетнем соглашении. Сам менеджер уже согласился возглавить «Челси», осталось согласовать детали. «Лестер» также дал «синим» разрешение вести переговоры с итальянцем, но «лисам» положена компенсация – и она может составить 10 млн евро.

Путь Марески – от штаба «Сити» до триумфа с «Лестером»

Кандидатура итальянского менеджера не на поверхности – но лондонцев наверняка подкупает его адаптированность к реалиям английского футбола. Ещё в 2018 году он перебрался на туманный Альбион, войдя в штаб Мануэля Пеллегрини в «Вест Хэме», после чего тренировал молодёжную команду «Манчестер Сити». После командировки в «Парму» Энцо вернулся к «горожанам» – и попал уже в штаб основной команды, под крыло Пепа Гвардиолы. Испанский менеджер к тому времени уже обзавёлся учениками-конкурентами – Венсан Компани вернул «Бернли» в АПЛ , Микель Артета конкурировал за титул у руля «Арсенала». Подошло время готовить очередного ученика.

В «Ман Сити» Мареска пробыл всего год – сразу после пришло предложение из «Лестера». Команда вылетела в Чемпионшип, поэтому претендовать на топ-тренера не могла, зато могла дать кредит доверия прогрессирующему специалисту. В клубе у Марески были отличные условия – в Чемпионшипе «Лестер» ушёл с радаров, не подвергался огромному давлению. При этом с материальной базой уровня АПЛ оставался фаворитом лиги.