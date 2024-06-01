«Ахмат» может лишиться основного защитника

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе. Об этом сообщил агент футболиста Горан Попов.
Что дальше? У Дарко есть контракт. Но если «Ахмату» поступит хорошее предложение, и в клубе захотят эту сделку, мы оставляем всё на их усмотрение. Все отметили, что Тодорович отлично выглядел после зимнего перерыва. 12-13 матчей он провёл на хорошем уровне. Игру с «Зенитом» не берём в расчёт, там что-то случилось с концентрацией, причём, не только у Дарко. Так что если возникнет интерес от других клубов, посмотрим, к чему это приведёт. Если Дарко не захотят отпускать, он продолжит карьеру в «Ахмате».
Тодорович перешёл в грозненский клуб из «Ред Булл Зальцбург» летом 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний правый защитник сыграл 35 матчей, забил мяч, отдал две голевых передачи и получил 6 карточек (5 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает боснийца в 1,2 миллиона евро.