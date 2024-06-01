«Ахмат» может лишиться основного защитника

Защитник «Ахмата» готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе. Об этом сообщил агент футболиста Горан Попов.

Что дальше? У Дарко есть контракт. Но если «Ахмату» поступит хорошее предложение, и в клубе захотят эту сделку, мы оставляем всё на их усмотрение. Все отметили, что Тодорович отлично выглядел после зимнего перерыва. 12-13 матчей он провёл на хорошем уровне. Игру с «Зенитом» не берём в расчёт, там что-то случилось с концентрацией, причём, не только у Дарко. Так что если возникнет интерес от других клубов, посмотрим, к чему это приведёт. Если Дарко не захотят отпускать, он продолжит карьеру в «Ахмате».