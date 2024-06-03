Пакета мог пропустить матч, который проходит по делу с обвинением в ставках

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вчера, 14:59

Футбольная ассоциация Англии в мае обвинила полузащитника «Вест Хэма» в том, что он умышленно получил по жёлтой карточке в каждом из четырёх матчей в период с ноября 2022 по август 2023 года с целью получения прибыли на ставках.

Однако, как сообщает источник, в одной из игр, которая фигурирует в деле, а именно в матче 1-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:1) 12 августа 2023-го, хавбек мог не принять участие. Сообщается, что футболист попросил главного тренера лондонской команды не включать его в состав на эту игру из-за риска получения травмы, которая могла сорвать трансфер в «Манчестер Сити».

Футболист получил жёлтую карточку на 90+3-й минуте. Обвинения также касаются поединков с «Лестером» 12 ноября 2022-го, «Астон Виллой» 12 марта 2023-го и «Лидсом» 21 мая 2023-го.

Пакета отрицает какие-либо правонарушения. Адвокаты игрока готовятся использовать появившуюся информацию для защиты, которую могут подтвердить несколько человек в «Вест Хэме».